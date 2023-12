Sevda e Zuleyha vivranno momenti di tensione nella puntata di Terra amara di venerdì 8 dicembre. Come annunciano le anticipazioni, a villa Yaman arriveranno i gendarmi per interrogare le donne, accusate di omicidio. Demir non potrà credere alle sue orecchie ignaro del fatto che sua moglie e Sevda abbiano davvero ucciso un uomo. Quando la polizia andrà sul luogo in cui hanno nascosto il corpo, però, troverà solo un cane e le rilascerà. Nel frattempo, alla villa arriverà Betul, la figlia di Sermin e Sabahattin.

Demir disperato senza Zuleyha, sul punto di uccidere Umit e togliersi la vita

Per Zuleyha e Demir arriverà il momento di riconciliarsi. Yaman, disperato per aver perso sua moglie sarà pronto a togliersi la vita e uccidere Umit. Fortunatamente, Zuleyha seguirà Demir e quando vedrà che sta per fare del male a sé e alla dottoressa interverrà, accettando di perdonare il suo tradimento. Tra i due coniugi sembrerà tornare il sereno, ma a villa Yaman l'imprevisto è sempre dietro l'angolo. Il giorno successivo, infatti, alla tenuta arriverà la polizia che cercherà Sevda e Zuleyha. Demir non riuscirà a capire come mai le due donne siano state chiamate per un interrogatorio e quando i gendarmi comunicheranno che Zuleyha e Sevda sono accusate di omicidio non riuscirà a credere alle sue orecchie.

La pesante accusa a carico di Zuleyha e Sevda sconvolgerà Demir

Per Sevda e Zuleyha la paura sarà molta, ma Demir non sarà al corrente di quello che è accaduto in sua assenza mentre era in carcere. Nelle puntate precedenti, dei banditi si sono introdotti nella villa e uno di loro ha cercato di rapire Adnan: è stato allora che Zuleyha ha premuto il grilletto contro di lui e l'ha ucciso. Sevda lo ha aiutato a nascondere il cadavere e per evitare guai giudiziari le donne hanno evitato di chiamare la polizia.

Qualcuno, tuttavia, ha visto tutto e ha avvisato i gendarmi che porteranno Zuleyha e Sevda in commissariato. Le autorità porteranno le due donne sul luogo in cui avevano sepolto il corpo del rapitore, ma quando scaveranno vi troveranno soltanto un cane. A causa di insufficienza di prove, Zuleyha e Sevda saranno rilasciate.

L'inaspettato arrivo di Betul sorprenderà Demir e Sermin

Le sorprese a Cukurova non finiranno qui, perché ci sarà il ritorno inaspettato di Betul, la figlia di Sermin e Sabahattin. La ragazza farà una sorpresa a sua madre, ma la sua non sarà soltanto una visita di piacere. Betul racconterà alla sua famiglia di aver divorziato da suo marito dopo soli due anni di matrimonio. Demir dovrà intervenire per difendere Betul dalla furia di Sermin che la rimprovererà per non averle detto nulla prima. A quel punto la ragazza spiegherà che suo marito aveva il vizio del gioco e non poteva continuare a pensare ad un futuro con lui. Sermin e Demir appoggeranno Betul e le daranno tutto il sostegno necessario in un momento così difficile per la sua vita.