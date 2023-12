Alessandro Vicinanza è pronto a fare il suo rientro in studio nelle prossime puntate di Uomini e donne previste dal 4 al 7 dicembre su Canale 5 e a confrontarsi con la sua ex fidanzata Ida Platano. Il cavaliere sarà anche protagonista di un ballo in studio con Roberta Di Padua.

Cristian invece farà i conti con l'assenza in studio di Valeria e, a quel punto, ammetterà di essere stufo dei comportamenti della sua pretendente, tanto da ammettere di voler rinunciare alla sua presenza nel parterre.

Ida si confronta in studio con Alessandro: anticipazioni U&D 4-7 dicembre

A distanza di qualche settimana dall'arrivo di Ida sul trono, il suo ex Alessandro Vicinanza tornerà a far parte del parterre del trono over.

Il cavaliere farà sapere di non essere interessato a riconquistare il cuore e la fiducia della sua ex fidanzata, bensì di voler andare avanti e provare a fare nuove conoscenze.

In studio però sarà immancabile un confronto proprio con la sua ex: i due avranno modo di discutere a lungo su quelli che sono stati i motivi che li hanno portati a dirsi addio e a mettere una pietra sopra alla loro relazione.

In una precedente puntata del talk show Ida aveva dichiarato che era stato Alessandro a prendere questa decisione mentre lui aveva replicato asserendo che gli atteggiamenti scostanti della sua ex fidanzata gli avevano fatto capire di non avere più un posto importante nel suo cuore.

Il ballo tra Roberta e Alessandro in studio

In studio Alessandro non perderà tempo con le nuove conoscenze e si renderà subito protagonista di un ballo con Roberta Di Padua, ben nota per essere la "rivale storica" di Ida Platano.

Nelle registrazioni a seguire, che saranno trasmesse durante il mese di dicembre, si scoprirà che i due hanno scelto di riprendere in mano le redini della loro conoscenza, uscendo insieme e scambiandosi diversi baci appassionanti.

Novità anche per Cristian che nel corso dei prossimi appuntamenti dovrà fare i conti con l'assenza in studio di Valeria.

Cristian stufo di Valeria decide di andare avanti senza di lei

Dopo le tensioni delle puntate precedenti, la corteggiatrice deciderà di non presentarsi in trasmissione e finirà per scatenare la reazione contrariata del tronista.

Cristian ammetterà così di essere stufo degli atteggiamenti e dei comportamenti della ragazza, tanto da non essere più propenso ad andare a cercarla.

Da questo momento in poi si dirà pronto a portare avanti il suo percorso in studio con Virginia e Valentina e, proprio con quest'ultima, sarà anche protagonista di un'esterna in cui emergerà tutto il loro feeling.

Brando, invece, deciderà di portare in esterna soltanto Beatriz.