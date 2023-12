Gli spoiler di Un posto al sole delle puntate in onda dall'1 al 5 gennaio rivelano che Ida continuerà a essere vittima di sua zia Magdalena, la quale la terrà prigioniera all'interno della loro abitazione in Polonia.

Clara sarà in crisi per la situazione che sta vivendo Federico [VIDEO]: non sa se consentire ad Alberto di prendere il bambino oppure no.

Speranza, invece, troverà il coraggio per dare una svolta alla sua vita dopo la fine della relazione con Samuel.

Ida prigioniera e vittima della zia: anticipazioni Upas al 5 gennaio

La situazione per Ida continuerà a essere allarmante, dato che si ritroverà vittima di sua zia Magdalena, che non le darà via di scampo.

La donna, però, riuscirà a trovare un modo per allontanarsi per qualche minuto dalla sua abitazione, seppur senza documenti e soldi. Ida chiederà aiuto a una sua amica che fingerà di volere darle una mano, ma in realtà contatterà subito la zia per farla riportare a casa.

La reazione di Magdalena sarà molto dura: scocciata dai "capricci" di Ida deciderà di rinchiuderla di nuovo nella sua abitazione, intenzionata a tenerla lontana da tutto e tutti.

Intanto Diego sarà in grande apprensione per le sorti della sua amata, di cui non ha notizie da diversi giorni.

Clara in crisi per suo figlio, Speranza pronta a voltare pagina

Clara sarà in forte crisi per le sorti di suo figlio Federico. Dopo essere rientrata dalla sua fuga volontaria, ha dovuto fare i conti con la furia di Alberto, che adesso vuole ottenere l'affido esclusivo del bambino.

Clara non sa se consentire o meno a Palladini di prendersi il bambino, ma si ritroverà costretta a dover fare una scelta importante.

Anche per Speranza arriverà il momento di lasciarsi alle spalle un anno difficile e doloroso dal punto di vista sentimentale. Dopo la fine della sua relazione con Samuel, troverà il coraggio per andare avanti e dare una svolta importante alla sua vita.

Samuel ha spezzato il cuore di Speranza nelle puntate precedenti della soap

Nelle puntate precedenti della soap opera Samuel aveva deciso di uscire allo scoperto con la sua fidanzata ed evitare di continuare a prenderla in giro.

Le ha confessato di non essere più certo dei suoi sentimenti e di voler mettere la parola fine alla loro relazione, spezzando il cuore della ragazza, del tutto ignara della tresca clandestina tra il fidanzato e Micaela.

A quel punto Samuel si è detto pronto a conquistare il cuore della sua nuova fiamma, così da convincerla a uscire allo scoperto con la loro relazione.