Negli episodi di Un posto al sole in onda dall'1 al 5 gennaio Viola sarà scioccata quando scoprirà che Antonio è a conoscenza della sua relazione con Damiano. La donna cercherà di parlare con il bambino, ma lui si mostrerà nervoso nei suoi confronti. Inoltre Diego non saprà che Ida si trova in Polonia prigioniera dei suoi familiari, mentre Clara ragionerà se lottare per tenersi Federico oppure se farlo stare con Alberto.

Raffaele preoccupato perché Antonio soffre per i suoi genitori

A Palazzo Palladini sarà giunto il momento di celebrare al meglio la notte di San Silvestro.

Le vicissitudini non tarderanno ad arrivare, in particolare per Guido che dovrà fronteggiare numerosi problemi nelle famiglie Altieri e Cerruti. Intanto sono previste delle novità per Sasà, Samuel e per Speranza. Quest'ultima dovrà affrontare la dura realtà.

Raffaele sarà in apprensione per la delicata situazione che si è venuta a creare tra Nicotera e Viola, in quanto la persona a soffrire di più è il piccolo Antonio. Nel frattempo Bruni apprenderà una notizia sconvolgente. Intanto andrà avanti senza particolari intoppi la relazione tra Samuel e Micaela. Speranza invece sarà prossima a fare una scelta importante per la propria vita, senza però consultare il padre.

Viola ha difficoltà a parlare con Antonio

Viola non potrà che essere scioccata quando apprenderà che il figlio sapeva già tutto riguardo la sua relazione con Damiano. La donna ragionerà sul fatto che la cosa migliore da fare è quella di parlare direttamente con il bambino e con Eugenio, anche se non è del tutto convinta che l'uomo possa essere d'accordo.

Intanto Bruni con il passare dei giorni si accorgerà di avere difficoltà a dialogare con Antonio, il quale si mostrerà irrequieto nei suoi confronti.

Nel frattempo Clara si troverà davanti a un dilemma: lottare per tenersi Federico, oppure farlo tornare con Palladini.

Curcio però è consapevole che in questo modo potrebbe rischiare di non rivedere più il bambino.

Diego proverà in ogni modo a mettersi in contatto con Ida, ma senza successo. Quest'ultima infatti si troverà prigioniera in Polonia dei suoi parenti e tenterà di ritornare in Italia, anche se non sarà per nulla semplice riuscirci.

Michele invece apprenderà che tra gli ammiratori in radio di Micaela vi è anche una persona da lui conosciuta. Per Saviani comunque ci saranno anche altre sorprese.

Nelle puntate precedenti il ritorno di Clara

Nelle puntate precedenti abbiamo assistito al ritorno a Napoli di Clara insieme ad Eduardo Sabbiese. Quest'ultimo è stato convinto dall'amico poliziotto Damiano a costituirsi alla polizia. Curcio si è trovata a dover fronteggiare Alberto Palladini, furioso con la sua ex e determinato nell'avere la custodia esclusiva del figlio Federico. Inoltre Antonio e Manuel sono venuti a conoscenza della relazione esistente tra Viola e Renda, nonostante i due adulti abbiano fatto di tutto per tenerla nascosta.