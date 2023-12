Nelle puntate di Un posto al sole trasmesse dall'11 al 15 dicembre su Rai 3 Riccardo avrà una brutta discussione con Rossella, rea di aver deciso di prendere servizio sulle ambulanze. Nunzio, invece, scoprirà che Michele non può contribuire alle spese del matrimonio della figlia a causa di alcuni problemi di natura economica.

Anticipazioni Un posto al sole: Rossella e Riccardo hanno un brutto faccia a faccia

Roberta e Marina vorranno capire cosa si ricorda Lara dell'attacco subito in carcere. La coppia temerà che le forze dell'ordine possono arrivare a Gabriella e quindi coinvolgere anche loro.

Ornella, nel frattempo, non cambierà idea in merito alla sua decisione di lasciare il lavoro nonostante abbia ricevuto i complimenti per aver salvato la vita a Don Raimondo. Silvia e Michele saranno ai ferri corti dopo la scelta di Rossella di fare dei tagli alle spese del suo matrimonio.

Ida vorrà assumere un ruolo centrale nella vita di Tommaso, mentre Giancarlo criticherà aspramente Michele di fronte a Silvia per non aver aiutato con le spese delle nozze di Rossella. Proprio quest'ultima avrà un brutto faccia a faccia con Riccardo per la sua scelta lavorare in ambulanza.

Nunzio scopre che Michele ha gravi problemi finanziari

Marina e Roberto saranno molto preoccupati dal cambiamento di atteggiamento di Lara, che affermerà di essersi pentita per tutto il male che ha fatto.

Ansia che aumenterà quando la coppia noterà Ida pericolosamente vicina a Diego. I due temeranno che il segreto della ragazza venga a galla. Rossella, invece, vorrà a tutti i costi prestare servizio sulle ambulanze, mentre Nunzio apprenderà che Michele ha gravi problemi finanziari che gli impediscono di far fronte alle spese del matrimonio della figlia.

Ornella, invece, si appresterà a fare domanda per il prepensionamento, nonostante i tentativi di Raffaele e Viola per farle cambiare idea. Samuel sarà deciso a mettere la testa a posto dopo aver accusato dei sensi di colpa nei confronti di Speranza per la sua relazione segreta con Micaela. Roberto e Marina cercheranno di convincere Ida a partire per la Polonia per allontanarla da Diego.

Speranza crederà che Samuel voglia provare a sistemare la loro relazione. Niko crederà che Alberto si assenti dal lavoro in quanto deciso a rintracciare Clara, ma la realtà sarà un'altra

Nina Soldano è Marina Giordano

Marina Giordano è tra i personaggi più amati di Un posto al sole. Interpretato da Nina Soldano, ha debuttato nel 2003 nella soap opera. L'attrice è nata il 26 marzo 1963 a Pisa. Esordisce nel mondo nello spettacolo nel 1985 grazie a Pippo Baudo come valletta nel programma Fantastico 6. Nina Soldano ha raggiunto la popolarità nel 2003 proprio interpretando il ruolo di Marina Giordano nella soap opera ambientata nel golfo di Posillipo. Dal 2016 è sposata con l'ingegnere Teo Bordagni conosciuto nel 2010 su Facebook.