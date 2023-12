L'appuntamento con Terra amara si ferma nella fascia serale di Canale 5 durante il periodo natalizio e i fan non la prendono bene.

Le puntate speciali di quasi tre ore non saranno trasmesse nelle serate del 24 e 31 dicembre, dato che Mediaset ha scelto di modificare la programmazione per mandare in onda dei concerti speciali.

Una decisione che ha fatto storcere il naso agli appassionati della soap turca che sui social sostengono si tratterebbe di una scelta ingiusta.

L'appuntamento con Terra amara si ferma in prime time nel periodo natalizio

La messa in onda delle nuove puntate nella fascia serale di Canale 5 è prevista fino al 17 dicembre.

Dopodiché nella serata della Vigilia di Natale ci sarà spazio per un concerto speciale che avrà come protagonista la cantautrice Elisa, mentre il 31 dicembre sarà la volta del consueto show di fine anno condotto da Federica Panicucci.

Due serate evento che Mediaset trasmetterà al posto della soap turca, la quale però proseguirà regolarmente nella fascia del primo pomeriggio.

Tale scelta non ha incontrato il gradimento del pubblico e dei fan che sui social non hanno esitato a puntare il dito contro la scelta dei vertici Mediaset, ritenendo che avrebbero dovuto continuare a trasmetterla anche in prima serata.

'È ingiusto', i fan della soap opera polemici contro Mediaset

"Ma perché sospenderla adesso che ci eravamo abituati a vedere le puntate anche di domenica sera?

Potevano trovare una soluzione alternativa", ha scritto un utente su Facebook.

"Bastava spostare la soap in un altro giorno della settimana, evitando di mandarla in onda il 24 e 31 dicembre. Sospenderla in prima serata lo trovo ingiusto", scrive ancora qualcun altro in rete.

"Una decisione che non condivido affatto: la soap poteva andare in onda anche di mercoledì o giovedì sera, al posto dei soliti film in replica che ci propinano nel periodo delle feste natalizie", sentenzia ancora un altro utente sui social.

"Il Grande Fratello non viene mai sospeso, anzi trovano sempre un modo per mandare in onda due puntate a settimana e invece con la soap che fa pure più ascolti si comportano in questo modo. Logiche incomprensibili", sbotta qualcun altro.

Il finale della terza stagione e la sparizione di Demir

Insomma, la scelta del Biscione non ha convinto affatto i fan che nel frattempo si preparano ad assistere al gran finale della terza stagione.

Le anticipazioni rivelano che Zuleyha dovrà affrontare l'ennesimo choc che segnerà la sua vita, dato che Demir sparirà nel nulla.

Il ricco imprenditore verrà rapito dalla sua villa da un gruppo di banditi e da quel momento in poi si perderanno le tracce: nessuno saprà che fine abbia fatto.