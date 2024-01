Domenica 28 gennaio andrà in onda lo speciale di Amici che è stato registrato giovedì scorso, quello in cui non sono mancate le discussioni tra professori. Le anticipazioni annunciano che Anna Pettinelli ha giudicato gravemente insufficiente la prova di Mida sulla scrittura, da dargli 4. L'allievo si è difeso sostenendo che il compito assegnatogli dalla maestra era insensato e per questo non ha reso come avrebbe potuto. Sul palco si sono avvicendati diversi ospiti musicali, tra cui Achille Lauro e Random con i loro nuovi singoli.

Tensioni dopo un compito assegnato da Anna

Tra le anticipazioni del 17° appuntamento con Amici 23 è possibile trovare anche quelle sulle verifiche che alcuni allievi hanno affrontato in studio su richiesta degli insegnanti.

Mida è stato messo alla prova con un compito particolare: Anna ha chiesto all'allievo di inserire in un testo già noto parole come cipolle e rosse, un modo per analizzare la sua capacità di scrittura.

Il titolare si è esibito ma Pettinelli non è rimasta soddisfatta e gli ha dato 4 come voto: secondo la professoressa il giovane avrebbe messo i termini indicati a casaccio e non dando un senso compiuto alla canzone.

"Quando lei mi assegnerà compiti sensati, allora scriverò cose sensate", ha ribattuto Mida trovando appoggio sia nel pubblico che nella sua tutor Lorella Cuccarini.

Quest'ultima ha difeso l'alunno e il suo modo di scrivere a spada tratta e questo ha dato il via a un'accesa discussione con Anna.

I giudici delle gare di canto e ballo

Nel corso della 17esima puntata di Amici non ci sono state né eliminazioni né accessi al serale: tutti e 19 gli allievi della classe sono riusciti a riconfermarsi partecipando alle consuete gare settimanali.

A valutare le cover dei cantanti sono stati Elettra Lamborghini, Alex Britti e Rocco Hunt: primo posto in classifica per Martina, ultimo per Malìa del team Zerbi.

Nancy Berti, invece, ha osservato e votato le esibizioni dei ballerini (tutti esclusa Gaia, che non era in studio non si sa per quale motivo): prima posizione per Dustin e ultima per Lucia.

Sul palco si sono alternati anche due ospiti musicali: Achille Lauro che ha cantato "Stupidi ragazzi" e Random che ha presentato il suo nuovo singolo, Diamanti.

Il percorso e il successo degli inediti

Tornando a Mida e allo scontro che ha avuto con Anna Pettinelli, non è la prima volta che ciò accade da quando è iniziata la 23esima edizione di Amici.

La maestra ha sempre avuto dubbi sul talento dell'allievo, soprattutto sul suo modo di scrivere le barre da inserire nelle cover settimanali.

Sono tanti i compiti che il cantante ha dovuto affrontare in questi mesi (alcuni dei quali sono stati anche rifiutati con l'appoggio di Lorella Cuccarini), ma questo non ha impedito al pubblico di affezionarsi a lui e ai brani che ha proposto da quando è nella scuola.

Rossofuoco, per esempio, è stato certificato disco d'oro durante le vacanze di Natale ed è il primo inedito di questa stagione del talent ad aver ottenuto questo importante riconoscimento (Dimmi che non è un addio di Holden ha raggiunto le 50 mila copie vendute solo pochi giorni fa).

Mi odierai e Fight club sono le altre due canzoni che Mida ha presentato ai fan, pezzi che con ogni probabilità potrà eseguire anche sul palco del serale da metà marzo.