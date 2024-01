Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore 8, in merito agli episodi di giovedì 8 e venerdì 9 febbraio, evidenziano che Vito Lamantia (Elia Tedesco) noterà che c'è qualcosa che non va in Maria Puglisi (Chiara Russo), così la giovane sarta, per non far sentire trascurato il partner, organizzerà una serata romantica per loro due. Agata (Silvia Bruno), intanto, sarà intenzionata a capire se Roberto Landi (Filippo Scarafia) nutre un interesse nei suoi riguardi, mentre Marcello Barbieri (Pietro Masotti) parlerà con Rosa (Nicoletta Di Bisceglie) dopo aver compreso il motivo per il quale la ragazza aveva in animo di lasciare l'appartamento.

Matteo Portelli (Danilo D'Agostino), in ultimo, darà una risposta a Umberto Guarnieri (Roberto Farnesi) riguardo il ricatto subito.

Il Paradiso delle Signore 8 va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 16:05 su Rai 1 e in streaming su RaiPlay.

Vito si renderà conto che qualcosa non va in Maria

Gli spoiler della soap per la puntata dell'8 febbraio rivelano che il secondo ricatto subito da Matteo da parte di Umberto sarà fonte di grande scombussolamento interiore per il contabile della boutique milanese, difatti Portelli trascorrerà una notte insonne in quanto non saprà come agire per il meglio.

Vito, intanto, si renderà conto che qualcosa non va in Maria, ma a fugare i dubbi del ragazzo siciliano ci penserà Concetta (Gioia Spaziani), nel frattempo Matilde Frigerio Di Sant'Erasmo (Chiara Baschetti) e Vittorio Conti (Alessandro Tersigni) faranno chiarezza.

Marta (Gloria Radulescu), invece, si preparerà ad affrontare gli oppositori del progetto casa-famiglia, mentre il rapporto tra la giovane Guarnieri e Tom subirà un'inattesa svolta.

Maria organizzerà una serata romantica con Vito

Le trame dello sceneggiato per il 9 febbraio anticipano che Maria vorrà evitare che Vito possa sentirsi trascurato, quindi organizzerà una serata romantica per lei e il partner.

Agata, successivamente, avrà intenzione di capire se Roberto nutre un interesse nei suoi riguardi, nel frattempo Marcello parlerà a Rosa dopo aver capito perché la ragazza aveva intenzione di lasciare l'appartamento.

Tancredi Di Sant'Erasmo (Flavio Parenti) e Matilde, intanto, vivranno un timido riavvicinamento, mentre Tom farà una proposta particolarmente importante a Marta.

Il banchiere Umberto riceverà una risposta da Matteo in merito al ricatto perpetrato al contabile.

Riepilogo delle puntate precedenti

Le puntate precedenti di martedì 6 e mercoledì 7 febbraio raccontano che Rosa sarà colpita dalle premure che Marcello continua a riservare a Matteo, intanto Umberto cercherà il modo di riconciliarsi con Flora Gentile Ravasi (Lucrezia Massari).

Marcello farà presente al fratellastro Matteo che la nobile Adelaide (Vanessa Gravina) non è nella posizione di aiutarli con l'operazione alla quale dovrebbe sottoporsi Silvana (Elodie Treccani), mentre Tom arriverà d'improvviso a Milano.

Matilde, infine, assumerà un atteggiamento scostante verso Vittorio, nel frattempo Umberto farà leva sulle magre condizioni di salute di Silvana per ricattare nuovamente Matteo.