Mida ha riceverà un bel regalo nel corso del nuovo pomeridiano di Amici di Maria De Filippi in onda domenica 7 gennaio. Sarà Maria De Filippi a consegnargli il disco d'oro per Rossofuoco, che ha raggiunto le 50.000 copie vendute. Sarà una puntata difficile invece per Matthew, che riceverà dei giudizi impietosire da parte di Rudy Zerbi. L'allievo uscirà dallo studio e scoppierà in lacrime.

Maria De Filippi consegna il disco d'oro a Mida

Il brano Rossofuoco è stato certificato disco d'oro. Con 50.000 copie vendute, Mida è il primo concorrente di questa edizione di Amici a raggiungere questo prestigioso traguardo, battendo anche Holden e il suo "Dimmi che non è un addio".

La notizia era giunta in casetta alla fine di dicembre, ma sarà nella puntata di Amici del 7 gennaio che Maria De Filippi consegnerà a Mida il disco d'oro. La conduttrice con questo gesto, vorrà risollevargli il morale, dopo che il cantante sara stato ancora una volta criticato da Anna Pettinelli nella gara delle cover. Da segnalare che in questa prima puntata del 2024, a giudicare la gara di canto sono stati gli stessi professori. Primo posto per Mew, seguita da Petit e Holden. Ultimo posto per Sarah.

"ROSSOFUOCO" di #Mida è ufficialmente certificata disco d'oro per aver superato le 50.000 unità vendute. È il primo inedito di #Amici23 a essere certificato.@FIMI_IT pic.twitter.com/BKhmAnbpUg — IT Parade (@itparade_) December 27, 2023

Zerbi stronca Matthew, l'allievo in lacrime

Puntata difficile per Matthew, il cantante di Anna Pettinelli.

Durante la gara cover, ha cantato il brano di Achille Lauro Me ne frego ricevendo un 5 da Rudy Zerbi. Il coach ha stroncato la sua esibizione, affermando che le altre canzoni che aveva preparato erano pure peggiori. A questo punto Matthew non è riuscito a trattenere le lacrime e si è rifugiato in bagno dove è stato poi raggiunto da Mew.

Per quanto riguarda invece la gara di ballo, ad aggiudicarsi il primo posto sono state Marisol e Lucia a pari merito. Ultimo posto per Simone. Il ballerino non rischia l'eliminazione, visto che Emanuel Lo gli ha ridato subito la maglia. Ospiti canoro della puntata del 7 gennaio Giordana Angi e Tancredi.

Il percorso di Mida ad Amici

Come già detto, Mida è uno dei cantautori più apprezzati di questa edizione di Amici. Il suo percorso all'interno della scuola non è sempre stato facile, visto che è stato spesso oggetto delle critiche da parte di Anna Pettinelli. La coach di canto gli ha più volte assegnato dei compiti che a Mida sono sembrati solo un modo per metterlo in difficoltà. Il giovane cantautore, anche in puntata, non si è fatto problemi nel dire che ciò che pensa ad Anna è questo ha creato battibecchi. D'altro canto invece, è sempre stato difeso dal sua prof Lorella Cuccarini che, sin dall'inizio, ha sempre creduto in lui e lo ha spronato a dare il meglio.