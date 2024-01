Sono da poco terminate le riprese della 14esima puntata di Amici, quella che il pubblico potrà vedere in tv domenica 7 gennaio. Gli spoiler fanno sapere che Gaia, Sofia e Nicholas non erano in studio in quanto ammalati e non hanno avuto modo di partecipare alla gara di ballo, questa settimana giudicata eccezionalmente dai professori. A Mida è stato consegnato il disco d'oro per l'inedito "Rossofuoco", che ha superato le 50.000 copie vendute.

Capodanno in tv per i ragazzi

L'ultima registrazione di Amici risale a metà dicembre, quindi è da circa tre settimane che i fan non hanno aggiornamenti sugli allievi e sul loro percorso nella scuola.

Durante le vacanze di Natale, però, gli spettatori di Canale 5 hanno avuto modo di rivedere Mida, Gaia e gli altri a Capodanno in musica. Cantanti e ballerini della classe sono stati ospiti dello show condotto da Federica Panicucci e che ha traghettato il pubblico verso l'inizio del 2024.

Sui social c'è chi ha un po' criticato le performance dei ragazzi, soprattutto quelle dei cantanti che sarebbero incappati in qualche stonatura di troppo forse per l'emozione di esibirsi in piazza davanti a tanta gente.

Quella sera Mida ha potuto festeggiare il disco d'oro del suo inedito "Rossofuoco" (fino a ora l'unico brano dei talenti di quest'anno ad aver ottenuto una certificazione) cantandolo dal vivo con i fan e accompagnato da una coreografia eseguita da Marisol.

Le tensioni prima della pausa

Il daytime di Amici che è andato in onda prima della pausa natalizia ha informato i telespettatori del duro confronto che Rudy ha avuto con Holden nella scuola. Il professore si è lamentato dei tanti ripensamenti che l'allievo ha sulle cover da preparare, quindi gli ha chiesto di essere più deciso e di rispettare le regole del programma come fanno tutti gli altri.

Tra Zerbi e l'allievo ci sono state incomprensioni anche in passato, come quando gli ha sospeso la maglia perché aiutava poco nelle pulizie o perché dimenticava i testi delle canzoni.

Nonostante queste tensioni il ragazzo è uno dei talenti più amati e ascoltati di quest'edizione, tant'è che soltanto Mida è riuscito a superarlo nelle classifiche degli streaming con le hit "Rossofuoco" e "Mi odierai".

Tre titolari fuori dallo studio

Alla registrazione di Amici di venerdì 5 gennaio non hanno partecipato tre allievi: i ballerini Nicholas, Gaia e Sofia non erano in studio in quanto ammalati. I titolari della classe non hanno preso parte neppure alle gare che oggi sono state giudicate dai professori e non da giurati esterni come al solito.

Nel corso delle riprese, inoltre, è stato consegnato a Mida il disco d'oro per "Rossofuoco", fino a ora l'unico inedito di quest'edizione ad aver superato le 50.000 copie vendute.