Domenica 7 gennaio è in programma su Canale 5 il primo appuntamento con Amici 23, che tornerà in onda con puntate inedite dopo la sosta natalizia di due settimane.

In studio ci sarà spazio per le consuete gare di ballo e canto, e quest'ultima verrà vinta da Mew. Mentre Sofia, Gaia e Nicholas non prenderanno parte alla trasmissione di questa settimana per via dell'influenza.

Sofia e Nicholas assenti in trasmissione: anticipazioni Amici 23 del 7 gennaio

Martina e Petit sono i primi due allievi che hanno dovuto affrontare delle sfide dirette in questa prima puntata del 2024.

Martina ha sfidato Kia, mentre Petit ha affrontato Nova.

Entrambi sono riusciti a vincere e a mantenere la maglia. Così avranno modo di portare avanti il loro percorso all'interno della scuola più famosa d'Italia guidata da Maria De Filippi.

Tra gli assenti di questa settimana, invece, spiccano i nomi di Sofia, Gaia e Nicholas. I tre allievi non hanno partecipato alla registrazione di questa settimana in quanto ammalati.

Mew e Lucia si piazzano prime nella classifica canto e ballo di questa settimana

Per quanto riguarda la gara canto di questa settimana, giudicata dagli insegnanti, ad avere la meglio è stata Mew, seguita in seconda posizione da Petit e poi da Holden. Ultima posizione per la cantante Sarah.

La gara ballo, invece, ha visto trionfare in prima posizione Lucia seguita da Marisol e da Kumo. Ultima posizione in classifica per Simone, che non è riuscito a convincere i suoi stessi prof.

Per quanto riguarda gli ospiti musicali in studio sono arrivati due conoscenze del pubblico del talent show, trattasi di Giordana Angi e Tancredi, entrambi ex allievi in diverse edizioni del programma.

Maria De Filippi torna nel daytime feriale di Canale 5 con Uomini e donne e Amici

In attesa di vedere in onda questo primo appuntamento del 2024 con gli speciali della domenica pomeriggio, a partire dall'8 gennaio riprenderà anche la consueta programmazione del talent show nel daytime feriale di Canale 5.

L'appuntamento è confermato alle 16:05, subito dopo la messa in onda di Uomini e donne, il dating show dei sentimenti che porta la firma di Maria De Filippi r che tornerà in onda dopo la sosta natalizia.

In questo modo la conduttrice tornerà a presidiare la fascia oraria che va dalle 14:45 alle 16:40 con le sue trasmissioni, dopo che in queste settimane aveva lasciato via libera all'appuntamento con La Promessa, trasmessa eccezionalmente dalle 14:10 alle 17.