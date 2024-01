Nelle puntate di Beautiful in onda dal 15 al 20 gennaio in prima visione su Canale 5, Eric ritroverà Nikki, che arriverà a Los Angeles per assistere al rinnovo delle promesse di Summer. Deacon, invece, temerà che i comportamenti pericolosi di Sheila possano metterlo nuovamente nei guai con la giustizia, visto che sta continuando ad aiutarla a nascondersi.

Anticipazioni Beautiful: Eric saluta di Nikki

Taylor ricorderà a Ridge il bacio che si sono scambiati a Monte Carlo, prima di dirgli che secondo lei Brooke tradirà nuovamente la sua fiducia. Per questo motivo la dottoressa Hayes si augurerà che possa concedere una seconda chance alla loro storia.

Eric saluterà Nikki giunta a Los Angeles per ritirare il vestito che ha intenzione di indossare in occasione del rinnovo delle promesse di Summer. Il capostipite dei Forrester insieme a Hope e Steffy rimarranno senza parole vedendo la nuova arrivata con indosso la loro ultima creazione. Steffy si scuserà per l'assenza di Ridge. Nikki, invece, le chiederà se si sono ripresi dopo la tragedia di Sheila.

Deacon ha paura di tornare in carcere a causa di Sheila

Deacon temerà di poter tornare nuovamente in carcere vista la permanenza di Sheila nel suo appartamento. Ricorderà alla donna che non potrà avere un futuro con Finn e Hayes, tanto da consigliarle di voltare pagina.

Thomas rivelerà a Taylor che Brooke ha avuto paura quando l'ha visto con in mano un lungo coltello.

Allo stesso tempo la Logan dirà a Ridge di temere per l'incolumità di Douglas visto l'ultimo scontro con il figliastro. La donna, parlando con il marito, minaccerà di chiamare i servizi sociali qualora fosse necessario.

Nikki ripartirà per Genoa City non prima di aver incontrato Deacon a Il Giardino. La donna si augurerà di carpire informazioni su Diane.

Steffy, intanto, sarà molto commossa visto che Taylor sarà molto protettiva nei suoi confronti e quelli di suo fratello.

Ridge e Thomas, invece, si confronteranno sulla lite avuta tra quest'ultimo con Brooke. Il giovane si arrabbierà quando il padre gli dirà che la matrigna ha minacciato di chiamare i servizi sociali.

Il ritorno di Deacon a Los Angeles

Deacon ha avuto diversi problemi con la giustizia. Ha trovato la libertà solo nel 2021, dopo essere sopravvissuto ad alcuni tentativi di omicidio da parte di Quinn, con la quale era sposato. Una volta uscito di prigione ha giurato di riconquistare il cuore di sua figlia Hope, che è apparsa entusiasta come Brooke di riaverlo nelle loro vita.

Attualmente Deacon sta infrangendo la legge in quanto sta aiutando Sheila a nascondersi dalla polizia in seguito alla sua fuga dal carcere per aver tentato di uccidere Finn e la moglie Steffy.