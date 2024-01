Nelle puntate di Terra Amara (titolo originale turco Bir Zamanlar Çukurova) che andranno in onda su Canale 5 nella settimana da lunedì 8 fino a domenica 14 gennaio 2024 ci sarà la morte di Fekeli Ali Rahmet. I responsabili saranno gli uomini di Abdulkadir, che agiranno alle spalle di Hakan. Poco prima di spirare l'uomo "rivedrà" la sua amata Hunkar, a sua volta deceduta da mesi.

Saniye e Lutfiye, successivamente, capiranno che qualcosa non quadra e partiranno per Isparta, intenzionate a scoprire come è morto veramente Fekeli. Intanto, Zuleyha verrà a sapere che Demir ha distrutto la vita alla sorella di Hakan e che le ha sempre tenuto nascosto il fatto: amareggiata per l'ennesima bugia, rinnegherà il proprio amore e a consolarla ci sarà proprio Mehmet Kara (alias Hakan).

La morte di Fekeli

Le anticipazioni dei nuovi episodi di Terra amara di gennaio vedranno la famiglia Yaman piangere lacrime amare. Tutto inizierà quando Fekeli si metterà in mente di indagare sulla reale identità di Mehmet Kara. Una volta scoperto che si tratta di Hakan, un pericoloso criminale ricercato dalla polizia, sarà pronto ad avvisare Zuleyha. A quel punto, i soci di Abdulkadir, pensando di agire per il bene di Hakan, lo scavalcheranno pianificando la morte di Fekeli.

Ali Rahmet verrà tratto in inganno da due complici di Abdulkadir, che gli chiederanno aiuto per una donna che si è sentita male in macchina. Fekeli si avvicinerà alla vettura e verrà colpito con una siringa contenente del veleno, la quale gli causerà un infarto fulminante.

Pochi istanti prima di morire, Ali Rahmet avrà una sorta di "visione" nella quale sarà spettatore di quella che era stata la morte della sua amata Hunkar.

Il decesso di Fekeli intanto verrà archiviato come causato da un arresto cardiaco, ma Saniye e Lutfiye intuiranno che qualcosa non va e decideranno così di partire per Isparta alla ricerca della verità.

Zuleyha piange tra le braccia di Hakan

In seguito Zuleyha scoprirà come è realmente morto Demir, ma la rabbia prenderà il posto del dolore, quando verrà a sapere che ha distrutto la vita a Hulyha, la sorella di Mehmet.

Zuleyha non sa che Kara è in realtà Hakan e si stringerà nel suo dolce abbraccio, pentendosi di aver perdonato Demir.

In questa circostanza Mehmet le prometterà di restarle vicino e di darle l'amore che merita, avendo sofferto così tanto. Peccato che anche lui le stia mentendo, almeno riguardo la sua reale identità.

Un riepilogo su come era morta Hunkar, l'amata di Fekeli

Come anticipato, nella puntata in cui ci sarà la morte di Fekeli, i telespettatori potranno vedere ancora una volta Hunkar. In particolare infatti l'uomo avrà una "visione" in cui capirà quelli che erano stati gli ultimi istanti di vita di Hunkar. La donna era stata uccisa alcuni mesi prima da parte di Behice con una coltellata durante una lite che era scaturita quando la madre di Demir aveva scoperto che la signora Hekimoglu era stata responsabile della morte dei suoi due mariti.

Fekeli sembrerà provare lo stesso dolore della sua amata, una scena che difficilmente i telespettatori dimenticheranno e che dimostra quanto i due sfortunati innamorati fossero legati.