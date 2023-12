La morte di Demir in Terra amara farà da spartiacque nei prossimi episodi. Dopo l'assalto alla villa Yaman, Demir è sparito nel nulla. Umit, convinta che sia stata una messinscena di Zuleyha, ha persino rapito Adnan per far sì che le venisse svelato il posto in cui si trovava il suo ex amante ma ha pagato con la vita la sua ostinazione, freddata da Altun. Zuleyha verrà a sapere solo successivamente la verità sul marito, ucciso dagli uomini di Abdulkadir proprio mentre era riuscito a scappare per tornare a casa dai suoi cari.

La morte di Demir in Terra amara e la reazione di Zuleyha

Zuleyha teme il peggio dopo l'assalto alla villa, convinta che siano stati gli assalitori a rapire Demir. In realtà, la situazione è molto più complicata di quanto si possa immaginare. La sparizione di Yaman le darà modo di scoprire la verità sul marito riguardo un segreto che ha custodito per tantissimi anni. Da giovane, promise alla sorella di Hakan di sposarla, salvo poi tradirla con un'altra ragazza poco prima delle nozze. La povera Hulya - questo il suo nome - si gettò dal quarto piano, restando paralizzata. Dopo questa scoperta, Zuleyha non avrà alcuna intenzione di perdonare Demir e annuncerà pubblicamente il divorzio.

Zuleyha saprà solo dopo diverso tempo cosa è successo a Demir, freddato dagli uomini di Abdülkadir a seguito dell’assalto alla villa; fu Erkan a ordinare il rapimento di Yaman, deciso a vendicarsi di lui.

Demir ucciso da Abdulkadir

Dopo essere stato portato da Abdulkadir, Demir ha tentato di fuggire, riuscendoci in un primo momento. Peccato che gli uomini di Abdul gli abbiano sparato, non lasciandogli scampo.

Il suo corpo è stato portato in una ghiacciaia, in modo da mantenerlo intatto per un eventuale piano futuro. Ancora una volta, come accadrà per la morte di Fekeli, Hakan non ne saprà nulla.

Quando Zuleyha scoprirà cosa è realmente successo a Demir perderà i sensi e a soccorrerla sarà proprio Hakan.

Zuleyha destinata a perdere tutti gli uomini che ama

Dopo la perdita di Fekeli, Zuleyha sarà certa di avere una maledizione, visto che perde tutte le persone a lei care. Yilmaz è morto, ma anche Demir, che aveva inaspettatamente scoperto di amare.

Un triste destino quello di Altun che, comunque sia, è sempre riuscita a rialzarsi e a combattere per i suoi figli.

Ciò dimostra il suo carattere forte che, nonostante tutto, regge alle numerose disgrazie che le sono capitate nel corso di queste quattro stagioni di Terra Amara. Il finale sarà triste per lei, sola e vedova: ebbene sì, perché anche Hakan, il suo ultimo amore, finirà con il perdere la vita per salvarla.