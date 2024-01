Nelle puntate di Un posto al sole in programma dall'8 al 12 gennaio in prima visione su Rai 3 il dottor Luca De Santis accuserà un nuovo vuoto di memoria, tanto da far temere un aggravamento delle sue condizioni di salute. Intanto Mariella organizzerà una vendetta ai danni di Micaela, rea di aver portato via Samuel a Speranza.

Anticipazioni Un posto al sole: Luca ha un nuovo vuoto di memoria

Diego inizierà a porsi delle domande una volta raggiunto da una drammatica telefonata da parte di Ida dalla Polonia. A tal proposito, Magdalena obbligherà la nipote a restare in patria.

Per questo motivo, Diego deciderà di affrontare Marina e Roberto: la coppia a questo punto proverà a depistare i sospetti del figlio di Raffaele, il quale però non si farà convincere e sarà deciso ad andare fino in fondo alla questione.

Luca avvertirà un altro vuoto di memoria in attesa del ritorno di Giulia dalla Sicilia dove era andata a festeggiare il Natale insieme alla famiglia. L'uomo temerà che la sua malattia stia degenerando.

Filippo, invece, dovrà gestire il rapporto professionale in radio tra Micaela e Michele: una situazione che si rivelerà più difficile del previsto.

Mariella medita vendetta ai danni di Micaela

Nunzio rinuncerà a corteggiare Rossella, tanto da riprendere la frequentazione con Diana, ma quest'ultima apparirà interessata a un altro partner.

Roberto scoprirà che Diego e Raffaele gli hanno detto una bugia sulla destinazione del loro viaggio. Padre e figlio Giordano infatti andranno in Polonia con l'intenzione di rintracciare Ida. Quando lo verranno a sapere Roberto e Marina cercheranno di raggiungere nel minor tempo possibile Varsavia per evitare che Raffaele e Diego trovino la casa di Ida.

Intanto Mariella mediterà vendetta nei confronti Micaela, rea di aver "rubato" il fidanzato a Speranza.

Alberto, intanto, si dimostrerà sempre meno adatto nel ruolo di padre, mentre Giulia farà a Clara una proposta che può aiutarla.

Il punto su Diego: è preoccupato per Ida

Diego Giordano è al centro delle puntate attuali di Un posto al sole.

Il giovane è apparso molto preoccupato per l'assenza di notizie da parte di Ida, recatasi in Polonia prima di Natale per fare una visita ai parenti. Il figlio di Raffaele è all'oscuro che la ragazza è stata fatta prigioniera proprio dai suoi familiari, i quali sono stati corrotti dai coniugi Ferri con una cospicua somma di denaro. Una situazione che assumerà toni drammatici quando Diego riceverà una chiamata e scoprirà che Ida si trova in pericolo.

Il figlio di Raffaele pare davvero disposto a tutto pur di salvare quella della donna di cui si è innamorato; in tutto questo è possibile ipotizzare che il piano di Roberto e Marina possa venire finalmente smascherato.