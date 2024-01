Nelle future puntate di Terra Amara (titolo originale turco Bir Zamanlar Çukurova) Züleyha sarà molto delusa dall'inganno di Mehmet. Verrà infatti messa al corrente che le ha mentito sulla sua reale identità e che in realtà si chiama Hakan. Come rivelano le anticipazioni, il primo a metterla in guardia sarà Fikret, dopo essere venuto in possesso delle informazioni preziose su Kara, le stesse che costarono la vita a Fekeli. Zuleyha sarà disperata e si maledirà per non aver ascoltato in tempo gli avvertimenti di Fikret. Affronterà poi Hakan, ordinandogli di stare lontano da lei e dai suoi figli, sparendo per sempre dalle loro vite.

Tuttavia, la situazione prenderà una piega imprevista.

Terra amara: Zuleyha scopre la vera identità di Mehmet Kara

Nelle puntate andate da poco in onda su Canale 5, Zuleyha ha avuto modo di parlare con Mehmet durante una romantica passeggiata a cavallo in riva al mare. I due si sono confidati rispetto le loro famiglie e la vita difficile che hanno affrontato. Kara ha detto a Zuleyha che suo padre morì per infarto, mentre Zuleyha si è lasciata andare raccontandogli quanto è stato doloroso per lei crescere senza una madre.

A un certo punto, Mehmet si è tradito, dicendo di essere stato a Berlino, cosa che è parsa molto strana a Zuleyha. Accortosi della gaffe, Kara ha subito rimediato, con la speranza di non venire scoperto.

I dubbi sulla sua identità assilleranno Fikret che partirà con Cetin per il Libano. I due sono certi che solo lì potranno venire a capo della faccenda, senza sapere che le loro vite saranno in pericolo a causa della guerra civile appena scoppiata. I due sani e savi e con la verità che tanto cercavano. Fikret non perderà tempo e informerà subito Zuleyha: Mehemet Kara e Hakan sono la stessa persona.

Hakan imprigionato in attesa di processo

Dopo questa sconcertante scoperta, Zuleyha non smetterà di rimproverarsi del fatto di essersi innamorata di un impostore, e di non aver prima ascoltato Fikret, che l'aveva avvertita. Ancora una volta, si è lasciata ingannare da un uomo e dalle sue promesse.

Dunque, Züleyha verrà presto al corrente del segreto di Mehmet: in realtà lui è Hakan Gümüşoğlu e tra i due scoppierà un acceso litigio, in seguito al quale Altun lo inviterà a non farsi più vedere.

Inoltre Züleyha chiederà una conferenza stampa nella quale renderà pubblica la vera identità di Mehmet, che verrà imprigionato e dovrà rimanere in carcere in attesa di processo.

Zuleyha: una donna fragile ma non sprovveduta

Hakan ha giocato bene le proprie carte con Zuleyha, facendo leva sul suo dolore di anni prima, quando perse la madre e fu costretta a crescere da sola. Le ha infatti raccontato di aver sofferto anche lui per la perdita del padre e per il fatto di non avere fratelli. Anche per questo motivo Zuleyha ha provato una grande empatia per lui, quando scoprirà di essere stata ingannata non perdonerà neppure sé stessa che, per mancanza di affetto e di amore, si è lasciata ingannare per l'ennesima volta.