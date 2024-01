La terza stagione della Serie TV Doc- Nelle tue mani partirà su Rai 1 giovedì 11 gennaio. Nei primi due episodi vedremo Andrea Fanti che si attiverà per evitare la chiusura del reparto e si occuperà anche dei nuovi specializzandi. Inoltre Agnese temerà che i primi ricordi possano destabilizzare l'ex marito, mentre la dottoressa Giulia Giordano spererà che Andrea si possa ricordare della loro storia d'amore.

Trame primo episodio Doc 3: Andrea affronta la sua prima giornata da primario

Le trame del primo episodio della terza stagione di Doc- Nelle tue mani dal titolo "Risvegli", ci indicano che Andrea dovrà far fronte alla sua prima giornata da primario.

Per lui saranno numerose le responsabilità, ma avrà come priorità la salute dei suoi pazienti. Fanti dovrà vedersela con la nuova direttrice sanitaria, la quale ha avanzato la necessità di effettuare dei ricoveri più brevi e dei tagli al personale. In più si dovrà attivare per evitare la chiusura del reparto e si occuperà pure della formazione dei nuovi specializzandi. Doc comunque non sarà solo, in quanto a supportarlo ci saranno i suoi colleghi.

Nel frattempo il passato del primario piano piano verrà fuori. In una di queste rievocazioni si vedrà Agnese che sarà sottoposta a ricovero in ospedale dopo avere fatto un eccessivo uso di tranquillanti, in seguito al decesso del figlio Matteo. Andrea penserà subito che l'ex moglie abbia tentato di togliersi la vita.

Anticipazioni Doc 3: Andrea effettua una terapia farmacologica con lo psicologo Sandri

Nelle anticipazioni del secondo episodio dal titolo "Lasciar andare", gli ultimi ricordi di Fanti non potranno che portare delle ripercussioni in tutto il reparto. Agnese avrà paura possa essere minato l'equilibrio mentale stabilito dall'ex marito.

Intanto Damiano temerà le reazioni che potrà avere Giulia, in quanto la donna non si sarà mai arresa all'idea di ritornare con Andrea. Quest'ultimo inoltre quando ascolterà il Coro degli Angeli che ha fatto incidere per il figlio, avrà un altro ricordo. Con il supporto dell'amico e psicologo Enrico Sandri, effettuerà una speciale terapia farmacologica.

Cast della terza stagione di Doc

Protagonista indiscusso della terza stagione sarà sempre Luca Argentero nei panni del primario Andrea Fanti. Sarà presente pure Matilde Gioli che interpreterà la dottoressa Giulia Giordano. Saranno presenti pure Agnese Tiberi (Sara Lazzaro), ex moglie di Fanti che è tornata a lavorare in corsia, la caposala Teresa Maraldi (Elisa Di Eusanio) e lo psicologo Enrico Sandri (Giovanni Scifoni) grande amico di Andrea. Tre nuovi ingressi saranno gli specializzandi Federico Lentini (Giacomo Giorgio), Martina Carelli (Laura Cravedi) e Lin Wang (Elisa Wonh).

Inoltre ci sarà il ritorno di Riccardo Bonvenga (Pierpaolo Spollon), dopo la morte della collega e fidanzata Alba.