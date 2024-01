Altra gaffe con protagonista Anita Olivieri al Grande Fratello. Quando la toppa è peggio del buco verrebbe da dire, dato che per difendere l'amico Giuseppe Garibaldi nel corso di una discussione, la giovane concorrente ha commesso un'ingenuità peggiore di quella attribuita al suo compagno di viaggio nel reality.

"Viene da un piccolo paesino del Sud" ha detto la Olivieri per giustificarne un pensiero retrogrado, da qui le ovvie polemiche sul web.

Lo scivolone di Anita

Durante il botta e risposta tra Giuseppe e Stefano, Anita Olivieri si è inserita per difendere l'amico: "Lui vive in un paese, può migliorare ma non capisce".

A quel punto Stefano ha fatto notare alla coinquilina che tramite il suo intervento stava facendo passare Giuseppe per una persona ignorante, ma Olivieri ha continuato nella stessa direzione: "Ma una persona che vive su un monte, dove ci sono quattro pecore e due persone, tu puoi pretendere che sappia come usare il verbo uomo, persona?" ha proseguito Anita imperterrita.

Miele spiega a Giuseppe che ciò che ha detto è una frase sbagliata, Giuseppe si sente accusato e Anita lo difende dicendo “viene dal sud Italia non puoi pretendere che capisce”

Non so cosa mi dia più fastidio tra i due.#grandefratello pic.twitter.com/UcxWE8LpYb — kait (@lushottie) January 6, 2024

I motivi della discussione fra Giuseppe e Stefano

La discussione tra Stefano Miele e Giuseppe Garibaldi era nata per futili motivi.

Nel bel mezzo di una conversazione, il 30enne calabrese aveva infatti specificato di avere molti amici gay, un'affermazione giudicata da Stefano sessista e omofoba che Anita ha poi cercato di giustificare richiamando le 'umili' origini dell'amico coinquilino. Insomma, un tentativo più goffo e sbilenco non poteva farlo.

L'indignazione di alcuni utenti del web

Sul social X (ex Twitter) in tanti hanno criticato le dichiarazioni di Anita Olivieri: "Saranno contenti quelli del Sud Italia che vengono dai paesini e si devono sentir dire che sono ignoranti". Un altro ha sbottato: "Anch'io vengo da un paesino della Calabria ma non sono ignorante". Un telespettatore invece si è detto spiazzato per la mancata reazione di Giuseppe: "La cosa peggiore è che lui dopo essere stato descritto come un ignorante non ha detto nulla".

In parecchi hanno inoltre fatto notare come Giuseppe abbia vissuto e lavorato al nord, segno di come l'aver avuto altre esperienze fuori dal paese d'origine lo abbia certamente aiutato a maturare idee aperte al pluralismo e alla diversità.

"Ma se ne accorge che sta dicendo che il suo amico Giuseppe è limitato nel ragionare?" ha rincarato qualcun altro sempre via social.

Persino i fan di Anita hanno ritenuto fuori luogo la sua presa di posizione, uno scivolone che ha condotto tanti utenti a sperare che la ragazza possa presto finire in un televoto eliminatorio che la faccia uscire dal gioco.