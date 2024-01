Nel pomeriggio di ieri, al Grande Fratello c'è stato un confronto a cuore aperto tra Beatrice Luzzi e Vittorio Menozzi.

L'attrice ha in particolare sostenuto come il coinquilino non prenda mai una posizione precisa passando in questo modo per uno stratega: quest'ultimo ha così ribadito di non voler essere parte di un gruppo ma di voler dedicare del tempo a tutti i compagni d'avventura con cui si trova a suo agio.

Il punto di vista di Luzzi

Durante la 32^ puntata del GF, Beatrice è stata protagonista di uno scontro piuttosto acceso con Perla Vatiero.

Il giorno seguente, vedendo il suo amico Vittorio a colloquio proprio con la "rivale", ha deciso di chiamarlo in disparte per parlargli.

Nel dettaglio, l'attrice ha lasciato intendere come Menozzi non prenda mai una posizione precisa: "Nelle questioni evidenti tu confondi a tal punto che addirittura vai dall'altra parte. Questo ti rende torvo". Secondo l'attrice, Perla si sarebbe avvicinata al coinquilino soltanto per via di questioni legate alle dinamiche del gioco e non per un reale sentimento d'amicizia: "Ti sei subito messo accanto a Perla, ti vedo abbracciato a quella o a quell'altro. Ti fai manipolare da Perla, è una forma di slealtà. Devi essere uomo".

Bea a Vittorio: nelle questioni evidenti tu confondi al punto da andare dall'altra parte, ferisce, ti rende torvo



Vittorio: mi piace come sei, ma non sempre condivido la tua opinione



Bea: ti fai manipolare da Perla, è una forma di slealtà, devi essere uomo...#grandefratello pic.twitter.com/knd4sufG59 — mullon3 (@mullon34) January 24, 2024

La replica di Menozzi

Dopo avere ascoltato attentamente la coinquilina, Vittorio Menozzi ha fatto una precisazione: "Mi piace come sei, ma non sempre condivido la tua opinione".

Il ragazzo ha ribadito di voler dare la priorità alle persone con cui si sente in sintonia, indipendentemente dal fatto che appartengano o meno a un gruppo definito.

A detta di Vittorio inoltre, Perla non ha mai voluto prevaricare Beatrice limitandosi a difendere la propria posizione.

Menozzi si è infine detto stanco chiedendo di poter riflettere sul proprio futuro e aggiungendo non voler perdere l'occasione di avere un buon rapporto con tutti.

Cosa pensano alcuni utenti dal web

Il confronto tra Vittorio e Beatrice è stato oggetto di discussione sui social.

Un utente ha criticato l'attrice: "Lei la deve smettere di manipolare Vittorio. Vuole solo metterlo contro il resto del gruppo". Un altro ha sostenuto che il modello è libero di trascorrere il proprio tempo con chi desidera.

"Ma perché Vittorio non deve parlare con Perla solo perché quest'ultima ha discusso con Bea?" ha scritto qualcun altro. "Basta Bea, Vittorio non è il tuo badante", "Vittorio apri gli occhi e ascolta Bea" gli altri commenti postati dal pubblico come sempre spaccato in due.