Da poche ore Beatrice Luzzi ha lasciato la casa del Grande Fratello a seguito della morte del padre: il comunicato ufficiale arrivato sulla pagina del Reality Show parla solo di motivi personali, ma la notizia del decesso di Paolo Luzzi è ormai di dominio pubblico.

Il comunicato ufficiale sull'uscita di Beatrice

"Beatrice Luzzi lascia la casa del Grande Fratello per motivi personali" recita il comunicato diffuso da Mediaset. "Stanotte è venuto a mancare l'architetto Paolo Luzzi, padre di Beatrice. Le nostre più sentite condoglianze vanno a Beatrice, Valentino, Elia, Alessandro e tutti i famigliari.

Beatrice lascia la casa per affrontare il lutto insieme ai suoi cari" recita un post diffuso da una delle pagine Instagram che sostengono l'attrice.

Qualche settimana fa la Luzzi aveva già abbandonato la casa sempre per motivi personali, probabilmente proprio per andare a fare visita al padre. Anche all'epoca Mediaset aveva parlato di motivi personali senza aggiungere altro. Considerato il momento evidentemente delicato, il GF non ha precisato se l'uscita di scena di Beatrice sia definitiva oppure no ma va comunque ricordato che l'attrice si trova al momento in nomination insieme a Federico, Rosanna e Monia: ad ora il televoto risaluta ancora aperto.

Non resta che attendere le prossime ore per capire se Beatrice tornerà in gioco oppure abbandonerà definitivamente il Grande Fratello.

Sondaggio televoto aggiornato al 3 gennaio 2024

Venendo più strettamente alle dinamiche del gioco, nella puntata di sabato 30 dicembre 2023 al televoto sono finiti, lo ribadiamo, Beatrice Luzzi, Monia La Ferrara, Rosanna Fratello e Federico Massaro. Si tratta di un televoto eliminatorio, ciò significa che il concorrente meno votato dovrà abbandonare definitivamente la casa del Grande Fratello.

Secondo il portale online Grande Fratello Forumfree, ad aver al momento la preferenza assoluta circa il concorrente da voler salvare sarebbe proprio Beatrice, con il 60.07% di preferenze. Al secondo posto invece c'è Federico, salvo con il 14.77% di voti. Terzo posto per Monia, con il 14.12% di preferenze. Ultima classificata e quindi a rischio eliminazione, Rosanna Fratello, con l’11.04% di preferenze.

Ad ora, alle 13 e 53 del 3 gennaio 2024, hanno votato 1.398 utenti: trattasi ovviamente solo di un sondaggio, il verdetto ufficiale verrà comunicato nella prossima puntata prevista per lunedì 8 gennaio 2024. Sempre che il televoto non venga annullato per via dell'uscita dalla casa di Beatrice.