Gli spoiler di Tempesta d'amore gli episodi da lunedì 15 a domenica 21 gennaio, raccontano che alla festa d'inaugurazione per il lancio dei nuovi prodotti del Cafè Liebling Josie farà la conoscenza di Leon, ragazzo col quale condivide la medesima passione per il cioccolato.

Christoph, intanto, licenzierà Yvonne per tentato inganno finanziario, nel frattempo il padre di Tim minaccerà di vendere le azioni del locale appartenenti a Josie. Max, infine, si renderà conto che la sua candidatura al consiglio comunale dovrà rapportarsi a diversi inceppi di natura burocratica, mentre Alfons inviterà il fitness trainer a pescare con una scusa al fine di dargli una lezione.

Ci sarà l'inaugurazione del nuovo Café Liebling gestito da Josie

Grande evento in vista dunque con l'inaugurazione del nuovo Café Liebling gestito da Josie, sebbene il locale dovrà subito fare i conti con la concorrenza dei cioccolatini "Cioccosogni" capitanata da Constanze.

La giovane Klee, però, non si lascerà intimorire dalla concorrenza della rivale amorosa anche perché saprà di poter contare su dei cioccolatini personalizzati da proporre alla clientela.

Christoph deciderà di rimuovere dall'incarico Yvonne dopo aver scoperto il tentativo di inganno finanziario messo in atto dalla donna, nel frattempo Werner tornerà in hotel dopo aver sostenuto un intervento di chirurgia.

Robert e il padre, successivamente, apprenderanno che Christoph soffre di acalculia, mentre Helene finirà per divenire iperprotettiva nei riguardi di Gerry e Max nonché avvezza a criticare le ambizioni politiche di quest'ultimo.

Helene, inoltre, manifesterà la volontà di voler restare a Bichlheim.

Christoph rimarrà interdetto scoprendo che Robert e Werner hanno intenzione di estrometterlo, intanto Gerry proporrà alla madre di vivere momentaneamente a casa sua in attesa di una sistemazione definitiva. Offerta quella del giovane Richter che non riempirà di gioia Shirin, la quale non gradirà particolarmente di incontrare la suocera ad ogni visita che farà al partner.

Josie incontrerà Leon

Josie verrà poi a conoscenza del fatto che l'azienda “Schoko Götter” aprirà una filiale proprio accanto al Cafè Liebling, nel frattempo Erik farà presente a Yvonne che il suo licenziamento è stato revocato e che di conseguenza manterrà il suo impiego al bar dell'hotel.

Alfons e Hildegard, poco più tardi, organizzeranno una catena telefonica per dare una mano a Josie con il lancio dei nuovi prodotti dolciari: nel frattempo durante l'inaugurazione la giovane Klee farà l'incontro di Leon, ragazzo con quale condivide la stessa passione per il cioccolato e che le propone di realizzare un nuovo tipo di cioccolatino.

Gerry sarà disposto a rinunciare anche all'equitazione pur di convincere la madre a restare a Bichlheim alloggiando momentaneamente nel suo appartamento e ciò lascerà sgomenta Shirin.

Christoph, intanto, sarà intenzionato a vendere le azioni di Josie del Café ma non parrà non volerle cedere a Erik, così Yvonne si vedrà costretta a chiedere aiuto a Paul, il quale riuscirà a far cambiare idea all'albergatore.

Constanze, invece, verrà a conoscenza degli sforzi messi in campo da Paul per aiutare Josie, nel frattempo quest'ultima si accorgerà che Leon sta prenotando una stanza nel lussuoso hotel. Yvonne prenderà la registrazione del giovane presso il Fürstenhof come un segno del destino e inviterà la figlia a farsi avanti con lo stesso, ma Josie nonostante non seguirà il consiglio del genitore vorrà ugualmente convincere Leon del suo talento.

Josie, difatti, apprezzerà di buon grado l'intento di Leon di voler creare un cioccolatino che abbia un gusto che richiami a un desiderio.

Max, infine, noterà come svariati intoppi burocratici stanno minando la sua candidatura come consigliere del Comune, così spererà che le numerose conoscenze nell'ambiente di Alfons e Hildegard possano spianargli la strada. Il concierge vorrà dare una lezione a Richter, quindi lo inviterà a pescare assieme con una scusa.

Biografia di Dieter Bach

Dieter Bach nasce a Colonia il 9 dicembre 1963 e si forma professionalmente parlando all' Accademia Statale di Musica di Saarland e all'Hollywood recitazione Laboratorio di Los Angeles.

Conosciuto al grande pubblico soprattutto per l'interpretazione di Christoph Saalfeld in Tempesta d'amore, Dieter ha fatto presente in diverse interviste di essere molto simile al personaggio che interpreta nella longeva soap opera bavarese.

L'attore tedesco, difatti, ha asserito di essere disposto a qualunque cosa pur di salvaguardare le persone che ama, anche gettarsi tra le fiamme.

Amante di sport, teatro e musica, non si è a conoscenza con certezza degli affari privati di Bach, sebbene si vocifera che l'attore abbia una storia con Larissa Marolt, modella e attrice austriaca.