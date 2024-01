Lunedì 8 gennaio 2024 il Grande Fratello tornerà in onda su Canale 5. A poche ore dalla nuova puntata del reality, alcuni concorrenti si sono detti però preoccupati di quello che potrebbe accadere durante la diretta e degli eventuali provvedimenti che potrebbero essere presi dagli autori dato che dopo l’uscita dalla casa di Beatrice, avvenuta per la scomparsa di suo padre, diversi gieffini hanno dimostrato zero empatia per la situazione.

Grande Fratello, i dubbi dei concorrenti per la diretta dell'8/01

Nella serata di domenica 7 gennaio 2024, Fiordaliso ha rivelato di avere un brutto presentimento per la diretta di lunedì 8 gennaio.

A fare eco alla cantante è stata anche la romana Anita Olivieri, la quale ha ammesso: “Guarda, io ho il terrore per domani, non voglio spiegare i motivi, ma ho il terrore”. Subito dopo la gieffina si è confidata anche con Giuseppe Garibaldi, dicendo di aver timore per tutta una serie di fattori e perché ci sono tante cose che si sono accumulate e non si sono mai risolte.

In merito a possibili provvedimenti contro alcuni concorrenti a causa della loro mancanza di empatia per il lutto della Luzzi, è facile pensare che qualcosa accadrà sicuramente poiché lo stesso Signorini qualche giorno fa ha pubblicato un post su Instagram criticando duramente il cast.

Anita richiamata in confessionale

In queste ore la principale protagonista della casa del Grande Fratello sembra essere proprio Anita Olivieri che è al centro di gaffe, litigi e rivelazioni dal confessionale.

Nella giornata di domenica 6 gennaio Anita stessa è stata chiamata in confessionale e gli autori le hanno consigliato, così come a tutti coloro che hanno dimostrato poca sensibilità verso il dolore e il lutto di Beatrice Luzzi, di mantenere un profilo basso all'interno del reality: "Mi hanno chiesto in confessionale di tenere un profilo basso.

Fuori quattro cretini stanno facendo un casino" ha rivelato dopo Anita ai propri compagni d'avventura.

In effetti fuori dalla casa il clima è abbastanza incandescente e sui social molti non vedono l’ora di scoprire quali saranno le sorti di Anita, Massimiliano Varrese, Giuseppe Garibaldi, Rosy, Paolo e Letizia Petris, che sono i concorrenti che hanno dimostrato meno sensibilità dinanzi al lutto dell’attrice.

Molti telespettatori sono curiosi di sapere che fine abbia fatto Beatrice e soprattutto se rientrerà o meno in gioco. A cercare di fare un po' di chiarezza nelle ultime ore è stato il portale FanPage, che ha rivelato che l’attrice potrebbe ritornare in casa: “Questa mattina fonti vicine a FanPage rivelano che nella puntata prevista per l’8 gennaio 2024, Beatrice farà il suo rientro in casa". Sarà davvero così? Stasera se ne saprà di più.