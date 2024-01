Nelle puntate di Un posto al sole in onda dal 15 al 19 gennaio 2024 su Rai 3, la piccola Irene si comporterà in modo decisamente insolito. La bambina, solitamente solare e allegra, inizierà ad apparire cupa e scontrosa. Il malessere della piccola metterà subito in allarme i suoi genitori, che inizieranno a indagare per scoprirne le cause.

Nel frattempo, in occasione della giornata mondiale della pizza, Nunzio avrà l'occasione di realizzare un suo sogno, ma qualcosa andrà storto e al Vulcano ci saranno dei guai con alcuni clienti.

Filippo e Serena preoccupati per la loro bambina

Serena (Miriam Candurro) e Filippo (Michelangelo Tommaso) inizieranno a notare nella loro figlia un comportamento insolito. La bambina apparirà nervosa e taciturna mettendo in allarme i suoi genitori. I due inizieranno a chiedersi se la sua sia semplicemente una fase di crescita o se ci sia qualcosa di più serio dietro.

A quanto pare, Filippo cercherà in tutti i modi di distrarre e confortare la piccola, ma Irene (Greta Putaturo) apparirà sempre più agitata e capricciosa. In seguito la bambina, con una determinazione sorprendente, cercherà di utilizzare il vecchio telefono della madre e chiederà aiuto alla zia Manuela (Gina Amarante) per realizzare un suo piano.

Al Vulcano arriva la pizza

Mercoledì 17 gennaio sarà la giornata mondiale della pizza e Un posto al sole, come sua abitudine, omaggerà l'evento in tempo reale. Come preannunciato nei giorni scorsi, il caffè Vulcano dopo essere diventato un ristorante inizierà anche a servire questo piatto. Nunzio (Vladimir Randazzo) potrà quindi realizzare un suo sogno dedicandosi alla realizzazione a uno dei piatti più iconici della tradizione culinaria napoletana.

Il Vulcano dedicherà una serata a quest'evento, ma qualcosa turberà l'aria di festa. Le anticipazioni rivelano, infatti che alcuni clienti esagitati inizieranno a creare problemi al locale. A risolvere la situazione ci penserà Nunzio, che riuscirà ad allontanare i clienti molesti, tuttavia il problema risulterà solo rimandato.

Ipotesi su che cos'ha Irene

In merito al malessere della piccola Irene al momento ci sono poche informazioni: il problema della ragazzina non sarebbe attribuibile alla sua malattia genetica, anche se questo scenario non può essere escluso a priori.

Il fatto che la piccola coinvolgerà zia Manuela lascia pensare a qualche problema più leggero. Irene, forse, può aver trovato una nuova passione di cui si vergogna. Vista l'età inoltre è molto improbabile l'ipotesi delle prime mestruazioni, tema peraltro affrontato di recente nello sceneggiato con la piccola Bianca.