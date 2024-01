Nella serata di domenica, Vittorio Menozzi e Greta Rossetti si sono isolati dal resto del gruppo per fare una chiacchierata. Parlando dell'atteggiamento di alcuni coinquilini del Grande Fratello, Greta ha detto di essere stanca dei continui litigi che avvengono all'interno della casa di Cinecittà, aggiungendo di sentirsi limitata a intraprendere nuove conoscenze perché da parte di alcuni c'è subito malizia.

La riflessione della concorrente

Durante una chiacchierata in piscina con Vittorio, Greta ne ha approfittato per fare una riflessione personale.

La concorrente ha commentato infastidita l'atteggiamento malizioso di alcuni compagni d'avventura che hanno chiesto: "Perché stai con Vitto?". Dal canto suo anche il modello ha riferito di aver notato una certa malizia in alcuni concorrenti: "Ci siamo riavvicinati da due tre giorni e già 'state bene insieme". Così la giovane Rossetti ha aggiunto: "Ti limita questa cosa, tantissimo. A me innervosisce troppo. Poi io sono una che sto calma e buona e porta pazienza, ma se mi parte...".

Quando il modello ha chiesto se lo sfogo abbia a che fare con il commento ironico di Monia La Ferrera, Greta ha negato: "No, Monia io la adoro. È una somma di cose e atteggiamenti che non mi stanno piacendo in generale non verso qualcuno.

Vedo cose che succedono che non mi piacciono perché io sono molto vera".

Poi ha proseguito: "Con tante discussioni inutili che si creano io mi sento sbagliata nel non riuscire a dire la mia (...) quando due persone discutono per delle cavolate non mi sento di dire la mia, proprio perché sono cavolate".

Loro sono belli così



Greta: nn mi va di aver discussioni futili, per creare dinamiche..mi piace stare tranquilla !



Vittorio : io evito o semmai cerco di calmare le acque!#GrandeFratello #Fillers #vittosetti #vittoriners pic.twitter.com/eQ0fwqCYRT — Monky - ♣️♥️♠️♦️- (@blackmambamonky) January 8, 2024

Dopo avere ascoltato la riflessione della coinquilina, Vittorio Menozzi ha spiegato di essersi sentito anche lui nello stesso modo all'inizio del percorso al Reality Show: "Guarda, a prescindere che tu sai che non sei per niente come ti dicono, ti dico che è una cosa in cui sono caduto anch'io.

Il fatto di sentirmi semplicemente qua ma non avevo uno scopo. Io sono uno che i dibattiti li spegne".

Il pensiero degli utenti del web

La conversazione fra Greta e Vittorio è stata commentata da alcuni utenti del web. Un fan ha affermato: "Loro sono belli così". Un altro ha aggiunto: "Purtroppo la gente sia in quella casa che fuori non ci arriva proprio al fatto che due persone possano instaurare un legame anche senza che sfoci in una relazione amorosa".

Tra i vari commenti c'è chi ha invitato Greta a non sottovalutare Monia e chi ha sostenuto che Rossetti sia una "bambina viziata". Infine c'è anche chi ha insinuato che quando Beatrice Luzzi tornerà in gioco, probabilmente il modello si allontanerà di nuovo da Greta.