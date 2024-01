Vittorio Menozzi e Greta Rossetti si sarebbero baciati: l'indiscrezione - di questo si tratta dato che non esistono prove video - arriva dalla diretta interessata, che lo ha confidato a Fiordaliso, che a sua volta ha rivelato la cosa agli altri concorrenti.

È stato nel corso di una chiacchierata con Beatrice Luzzi, Sergio D'Ottavi e Stefano Miele che Fiordaliso ha rivelato il gossip, del quale però lo ripetiamo non vi sono prove certificate. Lo stesso Menozzi, fino a questo momento, non ha confermato o smentito la cosa.

La confidenza di Fiordaliso

Venerdì 19 gennaio, in un momento di relax, Sergio, Stefano e Beatrice si sono ritrovati in giardino con Fiordaliso. A un certo punto la cantante ha affermato: "Io non ho capito. Lo sapete voi che Greta e Vittorio si sono baciati in sauna?". Beatrice è apparsa spaesata: "Stanotte Vittorio è venuto in camera ma non mi ha detto niente".

Secondo Miele invece, Greta sarebbe fortemente attratta da Menozzi: "Lei pende dalle labbra di Vittorio, non è vero che lo vede come un fratello". ."Ho capito. Lo chiediamo a Vittorio. Dov'è?". ha replicato a questo punto Beatrice Luzzi.

la fiorda sta facendo uno scherzo su vittorio e greta che si sono baciati in sauna ma la reazione di beatrice???????? come dire escape vuol dire fuggire pic.twitter.com/HE9kO60SvP — letteralmente alla frutta (@teresanna__) January 19, 2024

La reazione di alcuni utenti del web

Quanto accaduto tra Greta e Vittorio non è passato inosservato agli utenti del web: alcuni fan non aspettano altro che i due coinquilini intraprendano una frequentazione.

Sul social X (ex Twitter) un telespettatore del Reality Show ha affermato: "Finalmente è scoccato il bacio". Un altro ha commentato: "Ricapitolando: Fiordaliso ha detto che Greta e Vittorio si sono baciati e la rossa non l'ha presa affatto bene". Tra i vari utenti infatti c'è chi ha notato che la Luzzi avrebbe avuto una reazione stizzita; secondo alcuni, l'attrice non vedrebbe più il modello come un confidente ma come un amico speciale.

Un altro utente ha affermato: "La rossa stizzita dopo aver saputo del bacio". Un altro ha aggiunto: "Prevedo bruciori". Un fan ha sostenuto che i due concorrenti probabilmente sminuiranno l'accaduto durante la puntata di martedì: "Diranno che sarà stato un bacio tra sorella e fratello". Un utente invece ha ironizzato su Menozzi: "Finalmente s'è svegliato".

C'è comunque chi pensa che si sia trattato solo di uno scherzo architettato dagli stessi Greta e Vittorio dato che sui social non è presente nessun video che li ritragga insieme in atteggiamenti affettuosi o intimi anche se a dirla tutta, già prima di entrare in casa Greta aveva espresso degli apprezzamenti sul compagno d'avventura.