"Fuori da qua se dovessi fidanzarmi dedicherei più tempo a lei": con queste affermazioni Giuseppe Garibaldi ha descritto il legame nato con Anita Olivieri nella casa del Grande Fratello.

Parlando nelle scorse ore con Rosy Chin, il 30enne concorrente calabrese ha confidato di non riuscire a immaginarsi senza la compagna d'avventura, verso cui sta sviluppando un sentimento che forse va al di là della semplice amicizia.

Giuseppe si è innamorato di Anita?

Nella serata di ieri, Giuseppe Garibaldi ha descritto il rapporto instaurato con Anita Olivieri spendendo parole al miele: "È indiscutibile.

Se ci penso non ho parole per descrivere questa cosa. Vado anche in paranoia quando non la vedo. Per me questo è amore, amore fraterno". Pensando a ciò che potrebbe accadere lontano dai riflettori del Reality Show di Canale 5, il 30enne ha affermato: "Io fuori da qua se dovessi fidanzarmi dedicherei più tempo a lei".

Per via dei loro particolari nomi, Giuseppe Garibaldi e Anita, il conduttore li ha all'epoca esortati a varcare la porta rossa insieme. Anche per questa curiosa coincidenza i due hanno immediatamente legato una volta dentro la casa di Cinecittà.

In varie occasioni la stessa Olivieri ha anche discusso con altri concorrenti pur di prendere le difese del suo amico.

Olivieri prende le distanze da Giuseppe

Al momento Olivieri non è a conoscenza delle dichiarazioni di Giuseppe Garibaldi, ma da qualche giorno a questa parte sembra aver iniziato a prendere le distanze dal coinquilino.

Nel corso di una chiacchierata con Paolo Masella, Letizia Petris e Marco Maddaloni, la ragazza ha infatti riferito di essersi stancata delle continue attenzioni dell'amico perché essendo una ragazza indipendente desidera ardentemente continuare ad avere i propri spazi: "È la persona più permalosa che conosca" ha inoltre affermato.

Non è escluso che nella puntata di martedì 23 gennaio, Alfonso Signorini non decida di dedicare un blocco ad un rapporto che da una parte, forse, sta cambiando, e che dall'altra invece sta incredibilmente cambiando (in peggio).

Il commento di alcuni utenti del web

Le dichiarazioni del concorrente calabrese non sono passate inosservate sui social. Su X (ex Twitter) un utente ha affermato: "Ma Giuseppe sta dicendo di essere innamorato di Anita? Ancora una volta Beatrice aveva ragione". Un altro fan ha chiosato: "Si vabbè Giuseppe ogni volta s'innamora di una persona diversa. Prima Samira, poi Beatrice e ora Anita".

Tra i vari utenti c'è chi si è detto sicuro del fatto che lontano dai riflettori Olivieri interromperà ogni tipo di rapporto con Garibaldi.

Un ulteriore telespettatore si è invece convinto del fatto che il 30enne sia 'innamorato' soltanto delle dinamiche all'interno del programma - "Lui vuole solo avere delle clip" - mettendone dunque in dubbio l'autenticità delle parole.