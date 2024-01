In Terra Amara prossimamente Züleyha rischierà nuovamente di morire. Come anticipano le puntate già andate in onda in Turchia, infatti riceverà un colpo di pistola alla fronte da parte di Vahap. A quel punto Abdülkadir temerà per la loro sorte, così pagherà un uomo sconosciuto per prendersi tutte le colpe: quest'uomo andrà in pieno centro a Çukurova e annuncerà a tutti di aver ucciso Züleyha, anche se la donna in realtà è ancora viva, seppur in condizioni disperate.

Züleyha in bilico tra la vita e la morte

Mehmet vorrà essere sincero con Züleyha: non vorrà solo rivelarle la sua vera identità, ma anche chiederla in moglie.

Organizzerà una serata perfetta in un ristorante molto romantico della città, ma proprio nel momento in cui sembrerà pronto a rivelare tutto Züleyha verrà colpita alla testa da un proiettile. Sarà Vahap a sparare ma per sbaglio, visto che lui avrebbe voluto fare fuori Hakan/Mehmet.

Züleyha verrà prontamente portata in ospedale e sottoposta a un delicato intervento chirurgico: sarà in bilico tra la vita e la morte. Intanto anche Abdülkadir verrà a sapere ciò che è successo a Züleyha e penserà subito che dietro ci sia la mano di Vahap.

Abdülkadir prova a salvarsi da Hakan

Abdülkadir sarà furioso con il fratello, anche quando verrà a sapere che in realtà avrebbe voluto uccidere Hakan. Non vuole che gli vengano fatti dei torti, anche perché potrebbe metterlo nei guai.

Infatti Abdülkadir in passato è stato una spia per l'intelligence siriana e Hakan ha sempre saputo tutto, documentando ogni suo minimo passo.

Per questo potrebbe smascherarlo e portarlo verso la pena di morte: ovviamente Abdülkadir vorrebbe sinceramente evitarla. Temerà che ciò che ha fatto Vahap possa venire a galla, così ingaggerà un uomo con notevoli debiti (circa 400.000 lire turche) e gli dirà che è disposto a dargli dei soldi se si autoaccuserà di essere colui che ha sparato a Züleyha.

Quest'uomo imbraccerà un fucile e andrà in pieno centro. Dopo aver sparato alcuni colpi inizierà a urlare: "Ehi Çukurova, ascoltatemi. La vostra signora Züleyha è stata uccisa da me. Nel corso degli anni gli Yaman si sono nascosti dietro il loro cognome e ci hanno imposto tutto. L'ha fatto Adnan e poi suo figlio Demir e anche Züleyha".

L'uomo continuerà a urlare: "sono io che ho sparato a Züleyha e lo rifarei di nuovo", alla fine verrà braccato dalla polizia che lo arresterà.

Terra amara prosegue con il doppio appuntamento in prime time

Intanto Terra amara prosegue la sua messa in onda con il doppio appuntamento in prime time. Non solo la domenica, ma anche di giovedì e in particolare questo il 25 gennaio andrà in scena la scarcerazione di Züleyha dopo essere stata accusata di aver ucciso Ümit.

Le sue impronte non saranno più presenti sull'arma che ha ucciso la ragazza e a fare le spese di questa scarcerazione sarà soprattutto Betül, che verrà obbligata da Abdülkadir a proseguire con la sua lotta con la famiglia Yaman.