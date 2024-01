"Non toccherò un piatto per una settimana. Proprio per istigarla": Perla Vatiero ha così reso nota la 'strategia' che vuole attuare nei confronti di Beatrice Luzzi dopo essere stata accusata dall'attrice di essere poco incline alle faccende domestiche.

Più si va avanti nel gioco, più la casa del Grande Fratello sembra diventare una sorta di campo di battaglia metaforico dove i concorrenti si fronteggiano suddivisi in fazioni.

È guerra tra Luzzi e Vatiero

Durante la 32^ puntata del GF, Beatrice ha accusato Perla di essere una scansafatiche e di aver, sarcasticamente, scambiato il reality show per un resort.

Risentita per il commento della coinquilina, durante una conversazione con Giuseppe Garibaldi e Anita Olivieri, la Vatiero ha raccontato di voler mettere in atto una strategia per stuzzicare Luzzi: "Non le dite niente, io lo dico solo a voi. Non toccherò un piatto per una settimana. Proprio per istigarla". A detta della 25enne, Beatrice non si doveva permettere di dire che non collabora con gli altri compagni d'avventura quando la realtà dei fatti sarebbe, secondo lei, completamente diversa: "Con me ha sbagliato". Anche Anita in confessionale ha confermato le intenzioni della compagna di gioco: "La sua strategia è quella di non fare i piatti, non fare niente. E fare la Donna Vatiero".

Intanto parlando con la telecamera e rivolgendosi ai suoi fan, Beatrice Luzzi ha esplicitamente richiesto di andare al televoto con Perla in modo da far capire chi è la preferita del pubblico: "Sarei contenta di andare in nomination io e Perla da sole così la facciamo finita subito, perché non ho nessuna voglia di avere a che fare con una bulletta".

La reazione di alcuni utenti dal web

Diverse le reazioni degli utenti rispetto alla 'guerra' che si sta consumando in casa.

Su X (ex Twitter) un utente ha affermato: "Fare la donna Vatiero, quello che faceva anche prima. Non la istiga in questo modo semplicemente perché non lo faceva già da prima: al massimo gli altri potranno dare ragione a Bea, come darsi la zappa sui piedi da sola".

Un altro ha chiosato: "Wow che maturità, sembra di essere all'asilo". Un fan ha scritto: "Ma perché cambia qualcosa? Perla nella casa ha sempre fatto meno degli altri in fatto di pulizie".

Un altro utente invece ha definito la Vatiero un'attaccabrighe, mentre un fan ha affermato: "Bea non sa contro chi si è messo". Tra i vari commenti c'è anche chi ha ricordato come anche l'ex di Perla, Mirko Brunetti, abbia in passato accusato la ragazza di essere una scansafatiche e di non collaborare alle faccende domestiche in modo attivo.