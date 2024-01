Tramite gli account social ufficiali di Beatrice Luzzi, il suo staff ha deciso di divulgare un comunicato in cui ha spiegato che stanno monitorando attentamente il percorso dell'attrice all'interno del Grande Fratello. Inoltre, è stato fatto presente che non viene dato credito a nessun "sedicente amico" di Beatrice che chiede di entrare nella casa più spiata d'Italia per prendere le sue difese.

Il comunicato

Sull'account X di Beatrice Luzzi il suo staff ha divulgato un comunicato: "Per placare le pur superflue polemiche che stanno infestando i post su vari social media in questi ultimi giorni, siamo costretti a chiarire una volta di più che la famiglia e lo staff di Beatrice Luzzi la supportano ogni giorno da tutti i punti di vista, lavorando gomito a gomito".

Poi: "Ogni gesto e reazione di Beatrice sono oggetto di riflessione e, ove necessario, di richiesta di chiarimenti dagli autori del programma, che puntualmente rispondono ai nostri quesiti sugli eventi che avvengono in casa".

Chi segue l'attrice ha precisato che all'interno dello staff c'è anche un avvocato che valuta attentamente se è il caso di far partire o meno azioni legali nei confronti degli attuali compagni d'avventura di Luzzi.

Inoltre si legge: "Ci fanno sorridere, ma sempre meno, le campagne social di sedicenti amici di Beatrice che chiedono di entrare nella casa per aiutarla".

A detta dello staff che segue l'attrice, tali persone non fanno altro che strumentalizzare la situazione per ottenere visibilità. Lo staff ha precisato che Luzzi non ha bisogno di nessuno che prenda le sue difese, poiché è in grado di difendersi da sola.

Per quale motivo lo staff ha deciso di intervenire?

Lo staff di Beatrice Luzzi ha sentito il dovere di diffondere un comunicato a causa delle polemiche scaturite dopo i festeggiamenti di Capodanno [VIDEO].

Stando al giudizio di alcuni utenti del web, l'attrice sarebbe stata isolata dai suoi compagni d'avventura e, anziché brindare al nuovo anno, sarebbe stata costretta a restare sola in camera. Lo staff è intervenuto per ribadire che al momento non ci sono gli estremi per avviare un'azione legale e la stessa Beatrice si sta comportando come meglio crede.

Il commento di alcuni utenti del web

Sui social il comunicato diffuso dallo staff dell'attrice è stato oggetto di discussione. Un utente ha affermato: "È bello vedere che i fan di Luzzi criticano chi la insulta ma offendono chi sostiene gli altri concorrenti". Un altro è convinto che lo staff è intervenuto perché alcuni fan di Luzzi hanno un atteggiamento "tossico" che può ledere l'immagine della stessa attrice. Tra i vari commenti c'è chi sostiene che il comunicato è un modo per placare le polemiche e chi invece ritiene che sia fuori luogo.