È tutto pronto per una nuova puntata del Grande Fratello prevista per lunedì 15 gennaio 2024. Ad incuriosire maggiormente il pubblico da casa è il verdetto del televoto su chi dovrà abbandonare la casa più spiata d’Italia. Stando a quanto emerso da un sondaggio online, ad avere la peggio dovrebbero essere Rosanna Fratello o Federico Massaro.

Grande Fratello, sondaggio dei fan al 15/01

Nella scorsa puntata, andata in onda lunedì 8 gennaio 2024, al televoto sono finiti ben 8 concorrenti: Anita Olivieri, Sergio D’Ottavi, Stefano Miele, Beatrice Luzzi, Paolo Masella, Rosanna Fratello, Monia La Ferrara e Federico Massaro.

Nel portale dei sondaggi, Grande Fratello ForumFree, alla domanda “Chi vuoi salvare”, alle 10:00 di lunedì’ 15 gennaio 2024, hanno espresso la loro preferenza ben 2.020 utenti. Secondo il sondaggio, ad avere la meglio dovrebbe essere Beatrice Luzzi, salva con il 43.02%. Al secondo posto ci sarebbe Anita Olivieri, anche lei favorita con il 13.47%. Terzo posto per Sergio, preferito dal pubblico con il 10,94%, mentre Stefano ha ricevuto il 7.03% di gradimento. Quinto posto invece per Paolo, il macellaio sarebbe infatti il preferito con il 6.63%. Sesto posto per Monia, votata dal pubblico con una percentuale del 6.44%. Incerto chi sarà l’eliminato, in quanto in queste ore ancora e, con una percentuale del 6.24%, ad essere ultimi in classifica sono Federico e Rosanna.

Non resta dunque che attendere la diretta di lunedì 15 gennaio per scoprire chi dovrà abbandonare definitivamente la casa del Grande Fratello.

Monia contro Varrese

Intanto nella casa più spiata d’Italia non si placano le scintille tra Monia La Ferrara e Massimiliano Varrese. Per quanto entrambi provino, non riescono a trovare nessun punto d’incontro ed una visione comune per portare avanti una relazione.

Dopo il riavvicinamento dei giorni scorsi, i due nelle ultime ore hanno avuto dei nuovi battibecchi che hanno portato Monia a prendere una drastica decisione. Dopo l’ennesima discussione, in cui Massimiliano ha accusato la sua ex di non prendere mai l’iniziativa, Monia ha sbottato dicendo: “Ho finito. Basta, amici come prima”.

Massimiliano è rimasto sconvolto da questa risposta e ha cercato di spiegare che i sentimenti da parte sua per lei, sono ancora molto intensi e sono più chiari rispetto a qualche giorno fa. Per tutta risposta la donna ha ribadito di voler rafforzare il rapporto a piccoli passi e lentamente e che se lei si comporta in un determinato modo, è solamente perchè per lei Varrese non è come tutti gli altri. A concludere la conversazione è stato Massimiliano, dicendo: "Ci siamo giocati un'ottima chance per conoscerci".