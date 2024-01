Nunzio finirà in ospedale e Rossella gli starà vicino nelle puntate di Un Posto al sole in onda dal 22 al 26 gennaio. Secondo le anticipazioni, Riccardo non apprezzerà il comportamento della fidanzata e le farà una scenata a cui Rossella reagirà ancora una volta assecondando Crovi. Nel frattempo, Diego continuerà a covare odio per Marina e Roberto, mentre con Ida potrebbe esserci un riavvicinamento.

La scenata di Riccardo vedendo Rossella con Nunzio

Per Nunzio ci saranno giorni spiacevoli dopo l'aggressione al caffè Vulcano. Subito soccorso da Guido, lo chef finirà in ospedale e potrà contare sull'affetto dei suoi amici.

Rossella si riavvicinerà al suo amico e oltre a curarlo gli darà molta forza con la sua presenza. Riccardo assisterà a un momento di vicinanza tra Nunzio e la sua fidanzata e non sarà affatto contento di questo. La gelosia prenderà ancora una volta il sopravvento e Riccardo farà l'ennesima scenata a Rossella. La ragazza sembrerà comprendere le ragioni del suo fidanzato e gli prometterà che Nunzio non sarà più un problema per loro. Nel frattempo, a Palazzo Palladini, Diego dovrà ancora metabolizzare quello che è successo in Polonia, perché scoprire che Ida ha venduto il suo bambino non sarà accettabile per lui. Il ragazzo sarà molto deluso da Ida e continuerà a mantenere la distanza da lei.

La discussione tra Ida e Marina colpirà Diego

Marina e Roberto saranno ormai nel mirino di Diego che non potrà fare altro che provare odio per i due coniugi. Il figlio di Raffaele assisterà ad una discussione tra Ida e Marina che potrebbe fargli cambiare idea sulla ragazza. Le parole di Ida smuoveranno qualcosa in Diego che inizierà a riflettere anche sul suo punto di vista.

I Ferri, invece, continueranno ad essere i principali nemici del figlio di Raffaele, tanto che persino Serena e Filippo saranno coinvolti in tutti questo. Diego finirà per litigare anche con loro.

Rossella e Riccardo: potrebbe essere l'inizio della fine

Ci sono ancora speranze per Nunzio e Rossella? Tutto potrebbe cambiare a Un posto al sole e non si esclude che quello che accadrà questa settimana potrebbe segnare una svolta importante a riguardo.

Rossella riceverà l'ennesima scenata da Riccardo e pur di calmarlo gli prometterà che allontanerà Nunzio. Essere costretta a rinunciare al suo migliore amico, però, potrebbe essere un prezzo troppo alto da pagare per Rossella. Non si esclude che la ragazza capisca la grave ingiustizia a cui la sta costringendo Riccardo e questo potrebbe farle mettere in discussione anche il matrimonio. Rossella dovrà riflettere su quello che vuole dal futuro e certamente un uomo che priva la sua fidanzata della sua libertà non è la strada migliore da seguire.