Beatrice Luzzi è uscita dalla casa del Grande Fratello il 3 gennaio a causa della morte di suo padre Paolo. Nonostante la dolorosa perdita, secondo quanto emerso a Pomeriggio 5, Beatrice potrebbe anche ritornare in gioco.

Aggiornamenti da Pomeriggio 5 su Beatrice

Poche ore dopo la notizia della morte del padre di Beatrice, l’inviata di Pomeriggio 5, che si occupa del Grande Fratello, si è collegata con Myrta Merlino per dare ulteriori notizie in merito all’attrice. L’inviata ha esordito spiegando il motivo dell’uscita, ovvero la morte del padre, per poi aggiungere: “Ha abbandonato il Grande Fratello in tarda mattinata e non sappiamo ancora se rientrerà o meno in gioco.

Questo lo deciderà lei insieme al Grande Fratello”. L’inviata ha inoltre spiegato che, a causa dell’uscita della Luzzi, il televoto è stato annullato, poiché l’attrice era in nomination. Il collegamento si è poi concluso con l’affermazione che probabilmente, con l’uscita di Beatrice, gli equilibri dentro la casa cambieranno sicuramente.

Subito dopo, la conduttrice di Pomeriggio Cinque ha rivolto un pensiero all’attrice, dicendo che la sua assenza non passerà inosservata e inviandole un virtuale abbraccio.

Signorini contro il cast del GF

Dopo l’uscita improvvisa di Beatrice dalla casa del Grande Fratello, in casa non ci sono state le reazioni che il pubblico si aspettava. A eccezione di Vittorio e Fiordaliso, gli altri gieffini non si sono preoccupati dell’uscita dell’attrice, bensì della festa di compleanno di Massimiliano Varrese e dell’impossibilità di festeggiare a dovere.

Sul web ovviamente è scoppiata la polemica sulla mancata sensibilità dei concorrenti e, sul caso, è intervenuto direttamente Alfonso Signorini, attraverso una storia Instagram. Il conduttore ha pubblicato sul proprio profilo una foto del cast di questa edizione del Grande Fratello, scrivendo: “La mancanza di empatia dimostrata quest’oggi da alcuni concorrenti del Grande Fratello, mi lascia letteralmente senza parole.

A lunedì”.

Sondaggi dei fan sul meno preferito della casa

Intanto sul portale Grande Fratello Forumfree è stato aperto un sondaggio per decretare il meno preferito di questa edizione. Alle 10 del 4 gennaio hanno votato 714 utenti: con il 39.50% di voti, la meno preferita è Anita Olivieri.

Al secondo posto invece c'è Beatrice Luzzi, con il 20.17%, al terzo posto Massimiliano Varrese con l’11.48% di voti. Quarto posto invece per Giuseppe Garibaldi con l’11.06%.