Le anticipazioni della quarta e ultima stagione di Terra amara rivelano che ci sarà spazio per il ritrovamento del corpo senza vita di Ali Rahmet Fekeli, che lascerà tutti senza parole.

Si crederà che l'uomo sia morto per un infarto improvviso, ma in realtà è stato assassinato su richiesta di Abdulkadir che l'ha voluto far fuori dopo che aveva scoperto tutta la verità sulla falsa identità di Mehmet Kara, che in realtà è il vero Hakan.

Qualche giorno dopo il ritrovamento del cadavere, Lutfiye riceverà una chiamata anonima in cui le diranno che Ali Rahmet non è morto realmente per infarto, bensì è stato assassinato.

La morte di Ali Rahmet nell'ultima stagione di Terra amara

Nel corso dell'ultima stagione di sempre della soap opera turca che continua ad appassionare il pubblico di Canale 5 ci sarà spazio per il ritrovamento del cadavere di Fekeli.

L'uomo verrà assassinato dopo che ha indagato sul conto di Mehmet ed ha scoperto che in realtà sta fingendo sulla sua vera identità, perché in realtà è Hakan, un uomo che aveva dei conti in sospeso con Demir ed è tornato a Cukurova per prendersi le sue rivincite.

Fekeli verrà fatto assassinare con una siringa dagli uomini di Abdulkadir, socio in affari di Hakan e successivamente riusciranno a mettere in atto un piano per far sembrare che l'uomo sia stato colto da un improvviso infarto.

Lutfiye scopre che Ali Rahmet non è morto per infarto

Le anticipazioni della soap opera rivelano che la notizia della morte di Ali Rahmet getterà nello sconforto tutti i conoscenti dell'uomo, in primis Lutfiye, con la quale era nato un rapporto di grande intensità.

La donna, a distanza di qualche giorno dal funerale dell'uomo, riceverà una clamorosa chiamata anonima da parte di una persona che vorrà dirle tutta la verità su quanto è successo in quella fatidica giornata in cui ha perso la vita il suo amato.

Così le diranno che Fekeli non è morto per la sua malattia e quindi per un infarto improvviso, bensì che è stato assassinato.

Un duro colpo per la donna che perderà i sensi, ma preferirà non dire nulla ai suoi familiari. Successivamente si sfogherà con Betul su quanto ha scoperto e quest'ultima metterà subito in guardia Abdulkadir sul rischio che potrebbe correre.

L'ennesima uscita di scena dal cast di questa soap che nel corso degli anni è stata funestata dalla morte di svariati personaggi. Recentemente il pubblico ha assistito alla dipartita della dottoressa Mujgan, deceduta in un terribile incidente aereo e a quella di Demir Yaman, morto dopo essere stato rapito da un gruppo di banditi armati che ha fatto irruzione all'interno della sua tenuta.