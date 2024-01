Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore nella settimana 8-12 gennaio 2024 rivelano che ci sarà spazio per un incontro che avrà come protagoniste Marta e Matilde, le quali si ritroveranno a parlare di Vittorio e Tancredi.

Spazio anche alle vicende di Salvatore: quest'ultimo sarà sempre più innamorato di Elvira e pronto a tutto pur di riconquistarla e far breccia di nuovo nel cuore della donna.

Adelaide, invece, valuterà la possibilità di lasciare nuovamente Milano e trasferirsi a Ginevra, lasciando senza parole Umberto Guarnieri.

Salvo sempre più innamorato di Elvira

Elvira deciderà di complimentarsi con Salvo per la buona riuscita delle serate che ha organizzato in Caffetteria: con i suoi apprezzamenti la venere non farà altro che riaccendere le speranze del barista.

Il giovane Amato, infatti, non ha mai nascosto il suo forte interesse nei confronti della venere di cui continua ad essere innamorato in segreto e cercherà di fare di tutto per poterla riconquistare di nuovo, seppur consapevole del fatto che Elvira sia fidanzata con Tullio.

Per Adelaide, invece, arriverà il momento di prendere in mano le redini della sua vita e la donna prenderà in considerazione l'ipotesi di lasciare nuovamente Milano e ritornare così a Ginevra.

Marta e Matilde si incontrano: anticipazioni Il Paradiso al 12 gennaio

Le anticipazioni della soap opera di Rai 1 fino al 12 gennaio 2024 rivelano che la donna chiederà a Marcello di potersi incontrare, così da metterlo al corrente della decisione che ha preso anche in merito al loro rapporto.

Intanto, però, anche Umberto verrà informato di questa novità legata alla vita della contessa e deciderà di intervenire per chiederle di non lasciare la villa e di restare a Milano.

Dopo il suo rientro in città, Matilde avrà modo di avere un accesissimo confronto con suo marito e successivamente la donna si incontrerà anche con Marta.

Le due donne per la prima volta si ritroveranno a parlare di Vittorio e Tancredi, due uomini di grande importanza nelle loro vite. E, in seguito a questo confronto, Matilde deciderà di chiedere un ultimo incontro a suo marito.

Matilde può chiedere a suo marito Tancredi di non farle la guerra

Resta da capire il motivo per il quale Matilde vorrà parlare ancora con Tancredi, ma non si esclude che possa chiedergli di mettere da parte l'ascia da guerra e dirsi addio in maniera pacifica.

La donna, quindi, potrebbe chiedere al suo compagno di non farsi più la guerra e di accettare la sua nuova vita sentimentale al fianco di Vittorio, cercando di salvare e preservare ciò che di bello c'è stato tra di loro nel corso di questi anni di matrimonio.