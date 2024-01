Beatrice Luzzi ha perso suo padre e ha dovuto abbandonare la casa del Grande Fratello oggi, mercoledì 3 gennaio. Secondo le prime informazioni, Paolo Luzzi è deceduto questa notte e si era sottoposto ad un delicato intervento dieci giorni fa. Con una nota sui social la redazione del Reality Show ha comunicato l'uscita dell'attrice dal gioco.

Addio a Paolo Luzzi, padre di Beatrice

Paolo Luzzi non ce l'ha fatta e a dieci giorni dal delicato intervento a cui si era sottoposto è deceduto nella notte di mercoledì 3 gennaio. "Beatrice Luzzi lascia la casa per motivi personali", si legge in una note del Grande Fratello di oggi.

Lo staff dell'attrice ha comunicato ai fan con un tweet la scomparsa dell'architetto Paolo Luzzi, porgendo le più sentite condoglianze a Beatrice e alla sua famiglia. Dieci giorni fa l'attrice aveva lasciato momentaneamente il reality show per stare accanto ai suoi cari. L'architetto sembrava stare meglio e per questo Beatrice era rientrata in gioco e aveva riabbracciato tutti i concorrenti, felici di trascorrere le festività con lei. Le condizioni dell'uomo, tuttavia, si sono aggravate la notte scorsa e per lui non c'è stato più niente da fare.

Stanotte è venuto a mancare l’architetto Paolo Luzzi, papà di Beatrice.

Le nostre più sentite condoglianze vanno a Beatrice, Valentino, Elia, Alessandro e a tutti i famigliari.



Beatrice lascia la casa per affrontare il lutto insieme ai suoi cari.



Lo staff pic.twitter.com/56nqMcv02T — BeatriceLuzziOfficial (@bealuzzifanpage) January 3, 2024

La delicata operazione dieci giorni fa e l'uscita di Beatrice

Nell'annuncio ufficiale del Grande Fratello non c'è nessun riferimento ad un abbandono momentaneo della casa, quindi è possibile che l'attrice non rientri più in gioco.

Le reazioni dei fan sono state numerose ed immediate: tutti si sono stretti attorno a Beatrice Luzzi che sta vivendo un momento molto difficile. Il rapporto tra la concorrente del Grande Fratello e gli altri coinquilini è stato sempre piuttosto burrascoso durante il percorso. Dopo una prima fase di quasi totale isolamento da parte dei suoi colleghi, Beatrice aveva trovato un equilibrio all'interno della casa.

Quando ha dovuto assentarsi per l'operazione di suo padre, tutti i concorrenti hanno sentito la sua mancanza. Al suo rientro l'attrice è stata accolta con gioia dagli altri inquilini, ma la serenità è durata poco. I litigi sono ricominciati e gli ultimi giorni nella casa per Beatrice sono stati davvero difficili, tanto che più volte la ex protagonista di Vivere ha chiesto il supporto dei suoi ammiratori.

Il percorso di Beatrice ha lasciato il segno al Grande Fratello

L'avventura di Beatrice Luzzi si è conclusa, ma l'attrice lascerà il segno in questa edizione del Grande Fratello. Nonostante la forte antipatia nei suoi confronti all'interno della casa, il pubblico dalla sua parte è stato numeroso ed era tra le possibili vincitrici. Beatrice ha superato diverse sfide al televoto, a riprova del grande affetto che la circonda. "Mi manca tanto anche mio padre ed io manco a lui", ha più volte detto l'attrice all'interno del reality show.