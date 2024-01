Diego salverà Ida e i due formeranno una famiglia insieme al piccolo Tommy, mentre i "cattivi" Roberto e Marina pagheranno per le loro colpe. Questo sarebbe il finale perfetto auspicato da molti fan di "Un posto al sole", ma le possibilità reali di vederlo realizzato sono piuttosto esigue. Va detto che, analizzando le anticipazioni, alcuni di questi eventi si verificheranno, ma non tutto andrà esattamente come descritto.

Giordano vs Kovalenko

Dalle ultime anticipazioni ufficiali emerge che Ida riuscirà a telefonare a Diego rivelando di essere in pericolo.

Il suo messaggio, sebbene ambiguo e confuso, sarà sufficiente per spingere il giovane Giordano all'azione. Nonostante le rassicurazioni di Roberto e Marina, Diego, accompagnato da suo padre Raffaele, partirà per la Polonia in una coraggiosa missione di salvataggio.

Le anticipazioni suggeriscono che Diego si troverà in pericolo di vita, con la famiglia di Ida disposta a tutto per eliminare l'ostacolo. Tuttavia, sembra davvero improbabile che possa davvero morire. A questo si aggiunge che Marina, realizzando di essere andata troppo oltre, potrebbe diventare un elemento chiave per porre fine a questa follia. L'epilogo più probabile, quindi, è che Ida verrà liberata da Diego. Ma cosa succederà dopo?

Ida potrebbe lasciare Diego

Inizialmente, molti spettatori speravano di vedere una sorta di famiglia allargata con Roberto e Marina pronti ad adottare sia Ida che il bambino. Tuttavia, alla luce degli ultimi eventi, tale ipotesi sembra definitivamente tramontata. Va detto anche che, nonostante Ferri sia legalmente il padre di Tommy, lui e sua moglie hanno raggiunto un punto di non ritorno e, ormai, non potranno più tenere il piccolo.

Tralasciando per un attimo Lara, che al momento sembra impegnata in un percorso di redenzione religiosa, si può ipotizzare che Tommy tornerà con sua madre, mentre Roberto e Marina accetteranno gli eventi e si dedicheranno alle loro famiglie. Questo porta però a chiedersi: cosa farà Ida?

Un lieto fine sarebbe quello che vede la ragazza andare a vivere con Diego e formare assieme a lui e a Tommy una famiglia felice.

Tuttavia c'è qualcosa che non quadra in questo progetto. Innanzitutto, Ida stessa ha definito Diego un suo amico e tra i due, in fondo, c'è stato solo un bacio. Inoltre, la ragazza potrebbe decidere di tagliare definitivamente i ponti con Napoli e Palazzo Palladini, prendendo la sua strada. Quindi non necessariamente un addio, ma neanche l'inizio di una nuova storia d'amore.

Gli indizi incerti sul futuro

La nuova sigla sembra suggerire che verrà dato molto spazio al personaggio di Rosa. Inoltre, è già confermato che ricompariranno Eduardo, Damiano e Clara. Per quanto riguarda Ida, è probabile che la sua storia stia volgendo al termine. Del resto, le vicende di Tommy hanno coperto un lunghissimo arco narrativo iniziato a metà del 2022 con la gravidanza di Lara.

Anche di quest'ultima non ci sono notizie né tracce nella nuova intro, a riprova che l'attenzione sarà rivolta verso nuove vicende.

C'è anche altro: Marta Anna Borucinska non è stata avvistata sul set nelle ultime settimane e non era presente alla festa di fine riprese di Natale. A questo va aggiunto che Giulia avrebbe potuto rappresentare un personaggio chiave per il reinserimento nella società di Ida e Tommy, ma le anticipazioni rivelano che la donna sarà occupata ad aiutare Clara a riprendersi Federico e affidarle un'altra battaglia simile sarebbe ridondante. Insomma, al momento la sensazione è che questo lunghissimo arco narrativo possa concludersi con un addio di Ida, anche se tale storia ha ancora molto da dire in attesa del ritorno di Lara.