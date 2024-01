Mancano pochi giorni al ritorno in tv di U&D e i fan sono curiosi di scoprire cosa è accaduto durante la pausa natalizia. Il blogger Pugnaloni fa sapere che al rientro dalle vacanze potrebbero esserci nuovi colpi di scena in studio, come il possibile ritorno di Roberta Di Padua ma non nel ruolo di dama bensì in quello di tonista. L'8 gennaio sarà trasmesso su Canale 5 l'appuntamento in cui la donna ha detto addio al parterre, quello che è stato registrato il 12 dicembre scorso.

Possibili novità dopo la sosta

L'attesa del pubblico di U&D sta per finire: lunedì 8 gennaio riprenderà la regolare programmazione del dating-show e una delle prime puntate del 2024 sarà dedicata al ritiro di Roberta.

Le anticipazioni della registrazione che si è svolta il 12 dicembre, infatti, fanno sapere che Di Padua ha deciso di abbandonare il programma dopo aver saputo che Alessandro e Cristina avrebbero iniziato una frequentazione.

Da quel giorno la dama non ha più partecipato alle riprese ma secondo Lorenzo Pugnaloni il suo futuro potrebbe essere ancora agli Elios ma in un ruolo decisamente diverso e più importante.

In una Stories che ha caricato sul suo profilo Instagram il 3 gennaio, infatti, il blogger ha fatto sapere: "Ci saranno nuovi risvolti? Roberta andrà sul trono? Vi posso dire che non è una cosa da escludere".

Gli appuntamenti del 2024

Come ha ricordato il blogger Pugnaloni in queste ore, dunque, U&D tornerà in onda lunedì prossimo con la prima parte della registrazione del 12 dicembre.

Al momento, inoltre, non si conoscono ancora le date delle prime riprese del 2024 ma molto probabilmente avverranno dopo il 5 gennaio (giorno in cui si registrerà la 15esima puntata di Amici).

Fan e curiosi non vedono l'ora di scoprire cosa hanno fatto i personaggi più discussi del cast durante le vacanze: Alessandro e Cristina, ad esempio, sono stati visti e fotografati sia a Roma che a Napoli tra Natale e Capodanno, segno che la loro conoscenza va avanti.

Il pubblico vuole essere aggiornato anche sui tre tronisti della trasmissione: Brando e Cristian che non dovrebbero essere molto lontani dalla scelta, e Ida che ha iniziato a palesare qualche piccola preferenza tra i suoi corteggiatori (soprattutto nei confronti di Mario ed Ernesto).

Il percorso di Roberta tra i 'senior'

Tornando a Roberta e nell'attesa di scoprire se davvero affiancherà Ida Platano sulla poltrona rossa, l'affezionato pubblico sa che partecipa a U&D da molti anni.

L'esordio di Di Padua nel parterre è avvenuto un bel po' di edizioni fa ma è soltanto per amore di Riccardo Guarnieri che lo ha lasciato.

La dama ha avuto diverse frequentazioni ma quelle degne di nota sono sicuramente quella con il cavaliere pugliese e quella con Alessandro Vicinanza, per il quale ha anche detto addio al programma il 12 dicembre scorso.

I fan ricorderanno anche il bacio appassionato che la donna si è scambiata con Gianni Sperti durante una puntata di questa stagione, un gesto con il quale l'opinionista voleva dimostrare agli uomini del cast come si dovrebbero comportare con le dame.