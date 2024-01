Nella casa del Grande Fratello, mercoledì 24 gennaio, una discussione tra i concorrenti Letizia Petris e Giuseppe Garibaldi ha portato alla luce alcune questioni irrisolte. Dopo aver parlato con Perla, la fotografa ha cercato di affrontare le tensioni con il barman, esprimendo la propria delusione nei suoi confronti.

Letizia si è sentita persa e ha notato come Giuseppe sembrasse concentrarsi solo su Anita, trascurando la loro amicizia. Ha espresso il suo disagio al ragazzo, affermando di essere stata triste negli ultimi giorni e di aver bisogno di attenzione: "Sono tre giorni che sto male, non te ne sei accorto", ha confessato Letizia.

Giuseppe ha risposto che si era reso conto del suo stato d'animo.

Letizia a Giuseppe: 'Tu non mi hai dato le certezze che ti do io'

Durante il confronto, Giuseppe ha sostenuto di provare affetto per Letizia come per gli altri concorrenti. Il barman, inoltre, ha chiarito di non aver mai messo in dubbio l'amicizia tra di loro e ha affermato che, se a volte sembra concederle meno attenzioni, è proprio per rispetto verso il suo attuale partner, riferendosi a Paolo.

La discussione è proseguita, con Letizia che ha accusato Giuseppe di non dare le stesse certezze che lei offre a lui: 'Tu non mi hai dato le certezze che ti do io, hai altre priorità', ha dichiarato. Giuseppe ha difeso il suo atteggiamento, smentendo di mettere altre priorità al di sopra della loro amicizia.

In seguito Garibaldi ha cercato di tranquillizzare Letizia, ribadendo che è sempre presente e che si preoccupa per lei: 'Ti sbagli, ci sono sempre, chi ti dice che non sei importante?', ha ribadito il barman.

Petris: 'Mi sento inutile qui dentro'

Letizia ha espresso la sua insicurezza e il sentirsi inadatta nella casa del Grande Fratello: "Mi sento inutile qui dentro, scontata".

Inoltre, Petris ha sottolineato l'importanza di sentirsi vicina agli altri concorrenti e ha confidato di sentirsi molto sola nei momenti di tristezza. In seguito Giuseppe ha spiegato a Letizia l'importanza di aprirsi di più e di condividere i propri sentimenti, poi ha ribadito che apprezza l'amore che Letizia dona agli altri.

Questo chiarimento tra Letizia e Giuseppe potrebbe aiutare i due a stabilire una migliore comprensione reciproca e a rafforzare il loro legame.

Fan divisi tra Letizia e Giuseppe

La situazione tra Giuseppe e Letizia ha suscitato una divisione tra i fan: molti si sono schierati con Giuseppe e altri con Letizia. Alcuni fan hanno ritenuto che il comportamento di Letizia sia infantile e hanno sottolineato il fatto che sia gelosa di Giuseppe senza motivo. Al contrario, altri hanno sostenuto Letizia, affermando che la giovane abbia semplicemente bisogno di amici veri e sinceri.