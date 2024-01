Al Grande Fratello, nella serata di lunedì 22 gennaio 2024, Beatrice Luzzi ha chiesto a Perla di lavare i piatti. Stanca dei continui rimproveri, la ragazza è andata su tutte le furie, attaccando Beatrice e ammettendo che, a causa del nervoso, aveva le mani che le tremavano.

Tensione in casa tra Beatrice Luzzi e Perla Vatiero

Tutto è avvenuto quando Beatrice ha detto a Perla di lavare i piatti. All’ex volto di Temptation Island, questa richiesta è parsa inopportuna ed è andata su tutte le furie, ammettendo di essere pronta ad affrontare faccia a faccia Luzzi.

Perla ha dichiarato: “Mi ha detto che dovevo fare i piatti. Aspetto solo la diretta per il confronto, mi tremano le mani! Lei vuole sempre dire a tutti quello che devono fare, con me però non funziona, con me ha preso un palo perchè più mi dici quello che devo fare, più io non lo faccio”. Vatiero ha poi aggiunto che lei è disposta a fare le cose in casa per tutti quanti, ma non quando a chiederlo è Beatrice, perchè così non le piace e non le piace neanche lei. Andando avanti nel suo sfogo la ragazza ha ammesso: “Lei ha bene in testa cosa fare, io invece ho la mia vita e sono serena. Ho altre cose a cui pensare, io sono qui da due mesi e mi mancano i miei affetti. Ora lei punta a me, per attaccarmi e fare una questione.

Ma io gliela do le dico vieni, fai questione, tanto non ho nulla da fare”. Infine la giovane salernitana ha continuato dicendo che lei ha molto a cui pensare e che invece Beatrice è una persona vuota che pensa solamente a creare litigi in casa per attirare attenzione.

Beatrice, sentendosi attaccata da Perla, è andata da quest’ultima per chiedere il confronto e, per tutta risposta, Vatiero è rimasta in silenzio per poi andare via.

Sondaggio preferito della casa

Intanto sul portale Grande Fratello Forumfree, è aperto un sondaggio per votare il preferito della casa più spiata d’Italia. Alle 10:40 del 23 gennaio 2024, a tale domanda hanno risposto 899 utenti. Al primo posto, con 49.83% di preferenze, trionfa Beatrice Luzzi. Seguita poi da Vittorio, preferito con il 10.46%.

Terzo posto per Perla, favorita invece con il 6.45%, mentre Sergio D’ottavi con il 6.34%. Quinto posto per Anita, la quale ottiene il 5.34% di preferenze. Segue poi Greta, con il 4.34% di voti e Grecia invece ottiene il 3.78%. Ottavo posto, invece, per Massimiliano Varrese, preferito con il 3.34%, seguito da Giuseppe, con il 2.78% di gradimento. Federico Massaro ha invece ottenuto l’approvazione del 1.89%, mentre Fiordaliso dell’1.33%. Dodicesimo posto per Paolo Masella, favorito con l’1.11%. Letizia ha ottenuto l’1%. Pari merito invece per Monia e Rosy Chin, entrambe favorite con o 0.67%. Penultima posizione per Stefano Miele, favorito con lo 0.56% ed ultimo posto per Marco Maddaloni, favorito con lo 0.11%.