Guai in arrivo per Mehmet durante le prossime puntate di Terra amara. Secondo le puntate andate in onda in Turchia molto presto per lui si apriranno le porte del carcere. Durante una cena in un ristorante, in cui sarà presente anche il procuratore di Çukurova, Mehmet si ubriacherà e inizierà a importunarlo, fino a dargli una testata.

Mehmet vuole scoprire chi ha sparato a Züleyha

Per Mehmet/Hakan non sarà un periodo facile. Züleyha ha rischiato di morire dopo essere stata colpita alla testa da un proiettile e vorrà capire chi si nasconde dietro questo gesto.

Anche perché verrà a conoscenza della scenata fatta da una persona in pieno centro a Çukurova: ha urlato ai quattro venti che aveva ucciso la donna, sparando in aria alcuni colpi con il suo fucile.

Finirà in prigione e Mehmet avrà modo di parlare con la moglie di questa persona, un certo Mahmut. Lei gli farà capire che non c'entra nulla con questa faccenda e che probabilmente è solo la pedina di qualcuno. Mehmet non potrà nemmeno immaginare che quell'uomo è stato minacciato di morte da Abdülkadir per compiere questo gesto, in questo modo ha provato a coprire suo fratello Vahap, colui che ha veramente sparato a Züleyha anche se in realtà voleva colpire Mehmet.

Le provocazioni di Mehmet

Mehmet capirà che probabilmente non era Züleyha l'obiettivo del cecchino, ma lui.

Il suo pensiero sarà fisso a quel momento e si lascerà andare con l'alcol durante una cena con Abdülkadir. Butterà giù un bicchiere dopo l'altro, nonostante Abdülkadir gli dica di smettere. Lo solleciterà anche quando vedrà che in sala è presente il procuratore, ma Mehmet ormai sarà troppo brillo per mantenere un certo aplomb.

"Mica siamo in tribunale, stiamo mangiando in un ristorante e il procuratore è un cittadino come tutti gli altri", dirà Mehmet, anche quando sarà lo stesso procuratore a invitarlo a smettere di bere.

Mehmet finisce in carcere

Alla fine tra il procuratore e Mehmet ci sarà una discussione, e quest'ultimo non ci penserà due volte a dargli una testata, ferendolo gravemente alla testa.

Per l'uomo si apriranno le porte del carcere, anche quando Abdülkadir gli chiederà di essere un po' clemente nei suoi confronti: in fondo aveva bevuto, era fuori di sé.

"Ha aggredito il procuratore, non posso chiudere un occhio", dirà e Abdülkadir non potrà fare niente.

Cosa è successo a Züleyha

Züleyha è rimasta ferita, ma in che modo? La ragazza si trovava a cena insieme a Mehmet in un ristorante molto romantico di Çukurova. Lui aveva intenzione di svelarle non solo di essere Hakan, ma di farle anche la proposta di matrimonio. È riuscito a fare solo quest'ultima, perché subito dopo Züleyha è stata colpita da un proiettile sulla fronte. È stato Vahap a spararlo, anche se la sua intenzione era di colpire Mehmet.