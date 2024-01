Mercoledì 3 gennaio due dei protagonisti di questa edizione del Grande Fratello, Massimiliano Varrese e Monia La Ferrera, hanno regalato ai telespettatori un momento di profonda connessione, lontano dagli occhi indiscreti dei compagni di avventura. I due si conoscevano già prima del programma e hanno avuto una relazione diversi anni fa.

Massimiliano ha espresso ammirazione per l'ex fidanzata Monia: “Sai cosa mi piace di te? Che tu non mi giudichi. Non hai mai giudicato il mio carattere”.

Massimiliano a Monia: 'Se dovessi uscire io prima di te come staresti?'

Durante il confronto Massimiliano ha chiesto a Monia: “Se dovessi uscire io prima di te come staresti? Il fatto che io sia qui come ti fa stare?”. La risposta di Monia non si è fatta attendere: “Bene, te l’ho sempre detto. Non l’ho mai nascosto. Sei il mio porto qua dentro, l’unica persona di cui mi fido sei tu, anche se non ci fossimo conosciuti prima”.

Ma non è stato solo Massimiliano a cercare conforto; Monia, a sua volta, ha esplorato la possibilità della sua uscita dalla casa, chiedendo: “E se dovessi uscire io?". La risposta di Massimiliano è stata rassicurante: "Tu mi dai serenità. Ritornando al discorso di oggi, se io mi prendo cura di te, stacci".

Monia ammette a Massimiliano: 'Faccio fatica a ricevere attenzioni'

Successivamente la concorrente ha manifestato la sua difficoltà nel ricevere attenzioni: “Con calma, non ci sono abituata, mi dà fastidio. Faccio fatica a ricevere attenzioni, non mi piacciono, mi disturbano. In generale, non sto parlando solo di te, mi sentirei in debito, sono fatta così è una cosa mia".

La reazione dei fan

Quando si accendono le luci del Grande Fratello, non sono solo le telecamere a scrutare gli inquilini della casa, ma anche i fan del reality show. Il rapporto tra Massimiliano Varrese e Monia La Ferrera si è rivelato di vitale interesse per il pubblico che segue con fervore sulle piattaforme social le dinamiche interne al gioco.

Dopo il confronto che ha visto protagonisti Massimiliano e Monia, la reazione non si è fatta attendere.

Alcuni telespettatori su Instagram hanno assistito con entusiasmo all'apertura emotiva tra i due. Non pochi, infatti, sperano che la coppia possa ritornare insieme. Altri follower, invece, hanno esternato una certa "riluttanza" nei confronti del carattere di Massimiliano, descritto nei loro commenti come "possessivo come al solito".