La reazione che alcuni concorrenti del GF hanno avuto alla notizia dell'uscita di Beatrice dalla casa per lutto ha fatto storcere il naso sia ai telespettatori sia al conduttore. Tramite il suo profilo Instagram, infatti, Alfonso Signorini ha criticato duramente quegli inquilini che il 3 gennaio non si sono risparmiati canti e risate pur sapendo che la loro compagna d'avventura aveva appena perso il padre. Il presentatore ha anticipato che lunedì sera tornerà sull'argomento, in particolare sull'assenza di empatia di parte del cast nei confronti di Luzzi.

I comportamenti dei protagonisti

Sono passate meno di 24 ore da quando il pubblico del GF è stato informato dell'uscita di Beatrice dalla casa per motivi personali: l'attrice ha lasciato il gioco (non si sa ancora se definitivamente o temporaneamente) perché è morto suo padre Paolo.

Nella giornata del 3 gennaio, inoltre, tutti i concorrenti del reality sono stati informati del lutto che ha colpito la famiglia Luzzi: alcuni hanno reagito piangendo e isolandosi (come Vittorio e Fiordaliso), altri hanno vissuto normalmente.

Tra coloro che non hanno mostrato il minimo dispiacere per quello che è accaduto alla 53enne ci sono Letizia (che ha detto che un programma tv non si può fermare per queste ragioni), Giuseppe (che ha ballato e intrattenuto i coinquilini per tutta la sera), ma anche Rosy e Anita che hanno cantato e urlato lasciando perplesse Monia e Rosanna.

La strigliata di Signorini sul web

La sera del 3 gennaio, però, Alfonso Signorini è intervenuto sui social network per commentare il comportamento di parte del cast, in particolare quello di chi è parso indifferente alla notizia della morte del padre di Beatrice.

"La mancanza di empatia dimostrata quest'oggi da alcuni concorrenti del GF mi lascia senza parole", ha scritto il presentatore del reality-show sul suo profilo Instagram.

Il padrone di casa della trasmissione Mediaset non ha apprezzato l'atteggiamento menefreghista di alcuni inquilini e ci ha tenuto a sottolinearlo pubblicamente con un post sul suo account social.

Lo sfogo di Alfonso termina con un'anticipazione di quello che accadrà nella prossima puntata, tant'è che ha scritto "a lunedì" lasciando intendere che l'8 gennaio tornerà su questo argomento e sicuramente rimprovererà in diretta chi non si è comportato bene nei confronti di Luzzi e di tutta la sua famiglia.

Il precedente con Dayane Mello

Non è la prima volta che un concorrente del GF si trova a dover affrontare un lutto nel corso dell'esperienza tra le mura di Cinecittà.

Qualche anno fa, ad esempio, Dayane Mello ha scoperto della morte del fratello in confessionale. La modella aveva spiazzato tutti scegliendo di continuare l'avventura e non raggiungere i parenti in Brasile per il funerale di Lucas.

In queste ore, inoltre, molti fan hanno ricordato la reazione composta e rispettosa che tutti gli inquilini ebbero alla notizia della scomparsa del giovane, anche chi non era in buoni rapporti con la "vippona" le dimostrò vicinanza in quel momento così difficile per lei e per tutta la sua famiglia.

Quest'empatia è mancata ad alcuni protagonisti di quest'edizione del Grande Fratello e Signorini è pronto a rimarcarlo nel corso della puntata prevista per lunedì 8 gennaio.