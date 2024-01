Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore dall'8 al 12 gennaio 2024 rivelano che Maria mentirà al suo fidanzato e preferirà non dirgli la verità in merito al nuovo bracciale che porta al polso. Si tratta di un regalo che le è stato fatto da Matteo Portelli, ma la ragazza preferirà non raccontare al fidanzato chi è stato a darle il monile, forse perché teme una sua brutta reazione.

Marta, invece, prenderà una decisione importante sul suo futuro: accetterà di restare a Milano e di non trasferirsi più in America.

Maria bugiarda con il fidanzato Vito: anticipazioni Il Paradiso 8-12 gennaio

Vito resterà sorpreso dalla presenza di un nuovo bracciale sul polso della fidanzata. L'ex contabile del grande magazzino chiederà subito spiegazioni, consapevole del fatto che non è stato lui a farle questo regalo.

Un duro colpo per Maria, che di punto in bianco si ritroverà messa alle strette e a dover inventare una scusa per evitare che il suo fidanzato possa avere dei sospetti.

Maria preferirà non dirgli che si tratta di un regalo che le è stato fatto da Matteo Portelli per le feste natalizie e quindi si inventerà una scusa in fretta e furia, con la speranza che il fidanzato possa allontanare i suoi dubbi.

Marta decide di restare a Milano, Salvatore vuole riconquistare Elvira

Marta prenderà in considerazione l'idea di lasciare di nuovo Milano per trasferirsi in America, ma alla fine cambierà idea grazie all'intervento del padre e della zia Adelaide.

Si dirà pronta a proseguire il suo soggiorno a Milano e informerà in prima persona anche il suo ex Vittorio Conti.

Salvatore, invece, organizzerà la prima serata musicale alla Caffetteria, che si rivelerà un grande successo.

Elvira si complimenterà con il ragazzo per l'ottima serata che ha saputo organizzare e con i suoi apprezzamenti finirà per riaccendere le speranze di Amato, che non desidererà altro che poterla riconquistare.

Il passato difficile di Marta Guarnieri

Nelle puntate precedenti della soap opera Marta si è ritrovata in grande difficoltà, perché non avrebbe voluto raccontare al padre le novità legate alla sua vita sentimentale.

La donna in America ha avuto una relazione finita male che l'ha fatta molto soffrire, di cui non avrebbe voluto parlare con Umberto dato che risulta ancora ufficialmente sposata con Vittorio.

Da qui la sua intenzione di lasciare Milano e scappare dalle sue responsabilità per rifugiarsi di nuovo negli Stati Uniti d'America.