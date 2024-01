"Che ne sarà di me adesso?". Sono le parole che Lutfiye pronuncerà nella puntata di Terra Amara in onda venerdì 12 gennaio, in ospedale davanti al corpo di Fekeli. Le anticipazioni annunciano che nel frattempo Zuleyha e Mehmet andranno in procura a recuperare Fikret, arrestato per aver aggredito il procuratore.

L'uomo riceverà la notizia della morte di suo zio e ne sarà sconvolto, tanto che non riuscirà a proferire neanche una parola scoppiando a piangere.

Fikret arrestato per l'aggressione al procuratore

Per Lutfiye arriverà il momento peggiore dal suo arrivo a Cukurova quando riceverà la notizia della morte di Fekeli.

La donna non riuscirà a credere che il pilastro della famiglia non ci sia più e avrà un mancamento. A sorreggerla ci saranno Gulten, Fadik e Saniye che non potranno fare altro che piangere con lei. La triste notizia arriverà anche a Zuleyha che sarà raggiunta telefonicamente da Saniye durante una riunione e con Mehmet correrà subito in procura. Qui, infatti, si troverà Fikret perché al suo ritorno dalla Siria è stato arrestato per aver aggredito il procuratore. Dopo aver scoperto che Demir non aveva spedito nessun pacco dalla Siria , Fikret si è infatti recato in procura pieno di rabbia, rimproverando le forze dell'ordine di non svolgere il loro lavoro e di non fare abbastanza per cercare suo fratello.

Fikret sconvolto dalla morte di suo zio

Mehmet convincerà il procuratore a rilasciare Fikret che riceverà la terribile notizia della morte di Fekeli. L'uomo sarà così sconvolto dal dolore che non riuscirà a dire nessuna parola a Zuleyha, scoppiando in lacrime. Nel frattempo, in ospedale, Aykut comunicherà a Lutfiye che a togliere la vita a Fekeli è stato un infarto.

La donna andrà in camera mortuaria per salutare per l'ultima volta il suo migliore amico e l'addio sarà straziante. "Che ne sarà di me adesso?" dirà tra le lacrime Lutfiye che domanderà ad Ali Rahmet come avrebbe fatto da quel momento in poi a vigilare sul suo amato nipote. La donna potrà contare sull'affetto di tutti che saranno pronti ad abbracciarla quando tornerà in corridoio.

Saniye, Gaffur, Fadik e tutti i collaboratori hanno voluto bene a Lutfiye sin dal suo arrivo a Cukurova.

L'arrivo di Lutfiye a Cukurova per riportare la pace in famiglia

Lutfiye è uno dei personaggi più positivi della soap Terra amara, insieme a Fekeli ha sempre dato la priorità alla saggezza e alla pace. La zia di Fikret è arrivata a Cukurova per volere di Ali Rahmet, disperato per la rabbia incontrollabile che Fikret aveva nei confronti di Demir.

Fekeli ha chiesto a Lutfiye di trasferirsi da loro per tenere a bada suo nipote, anche se Fikret a quei tempi non ha ascoltato i suoi consigli. Adesso Lutfiye si trova da sola e il motivo per cui era arrivata a Cukurova non ha più senso, visto che Fikret ha messo fine alla sua vendetta contro gli Yaman. Lutfiye, tuttavia, deciderà di restare per supportare Zuleyha in assenza di Demir e perché tutti alla tenuta hanno imparato ad accettarla come un membro della famiglia.