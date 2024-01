Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore 8 in merito alla puntata di lunedì 5 febbraio riportano che Tom si metterà in contatto con Marta Guarnieri (Gloria Radulescu) e paleserà alla stessa di nutrire il desiderio di tornare con lei. Salvatore Amato (Emanuel Caserio) organizzerà una riffa in Caffetteria mettendo in palio due biglietti per il Festival di Sanremo, nel frattempo le condizioni di salute di Silvana (Elodie Treccani) peggioreranno ancora di più ma Matteo Portelli (Danilo D'Agostino) preferirà non dire alla madre come stanno realmente le cose.

Matilde Frigerio Di Sant'Erasmo (Chiara Baschetti), infine, sarà gelosa della simbiosi crescente che sembra esserci tra Marta e Vittorio Conti (Alessandro Tersigni).

Il Paradiso delle Signore 8 va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 16:05 su Rai 1 e in streaming su RaiPlay.

Vittorio e Marta faranno fronte comune per portare avanti il progetto casa-famiglia

Marcello Barbieri (Pietro Masotti) penserà di rivolgersi alla contessa Adelaide (Vanessa Gravina) per chiederle aiuto in modo di avere la possibilità di far operare Silvana.

Maria Puglisi (Chiara Russo), poco dopo, noterà lo scoramento di Matteo per la precaria situazione della madre e non lesinerà di dare al ragazzo tutto il supporto emotivo del quale necessita.

Marta e Vittorio, intanto, uniranno le forze per portare avanti il progetto casa-famiglia, simbiosi crescente tra gli ex coniugi che sarà fonte di gelosia per Matilde.

Tom contatterà Marta per dirle che vorrebbe tornare con lei

Tom contatterà Marta e le dirà che desidererebbe tornare assieme a lei, ma la giovane Guarnieri resterà turbata da tali parole e sceglierà di raccontare le sue paturnie a Vittorio.

Salvo, successivamente, deciderà di organizzare una riffa al Gran Caffè Amato mettendo in palio due ticket per la serata conclusiva del Festival di Sanremo, mentre le condizioni di salute di Silvana finiranno per peggiorare sempre più, nonostante ciò, Matteo continuerà a rassicurarla dicendole che va tutto bene.

Un riepilogo delle puntate precedenti

Nelle precedenti puntate dello sceneggiato in onda il 1° e il 2 febbraio svelano che Tancredi (Flavio Parenti) suggerirà a Umberto (Roberto Farnesi) di essere meno duro e più conciliante nei riguardi della fidanzata Flora Gentile Ravasi (Lucrezia Massari).

Intanto Ciro permetterà alla figlia Agata di indossare la minigonna, nel frattempo Salvo e Delia Bianchetti (Ilaria Maren) decideranno di partecipare insieme al contest di ballo.

Il dottor Alpi, infine, darà a Matteo una brutta notizia riguardante la salute di sua madre Silvana.