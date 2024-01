Le trame de Il Paradiso delle signore 8 nella settimana che va dall'8 al 12 gennaio 2024 rivelano che Gianlorenzo Botteri indagherà sull'ammiratore segreto che si è fatto avanti con Delia e, in questo modo, riuscirà a salvarla da una brutta e spiacevole situazione.

Intanto Marta deciderà di restare stabilmente a Milano ed evitare di tornare in America mentre Matilde si ritroverà ad affrontare "faccia a faccia" suo marito e tra i due ci sarà un durissimo scontro.

Botteri incastra il corteggiatore misterioso di Delia Bianchetti e la salva

Con i prossimi episodi della soap opera, Delia si ritroverà a fare i conti con la proposta inaspettata da parte di un corteggiatore misterioso che si farà avanti e le chiederà di uscire insieme.

La venere resterà spiazzata e al tempo stesso non potrà nascondere un pizzico di felicità per quello che le sta accadendo, ma Botteri deciderà di vederci chiaro in tutta questa vicenda.

Sarà proprio lo stilista del grande magazzino milanese a incastrare il corteggiatore misterioso della Bianchetti, mettendolo così alle strette e salvando la ragazza da quella che poteva essere una situazione rischiosa e pericolosa.

Matilde contro il marito, Marta non se ne va: anticipazioni Il Paradiso 8-12 gennaio 2024

Le anticipazioni della soap opera di Rai 1 fino al 12 gennaio, inoltre, rivelano che Matilde deciderà di affrontare suo marito dopo il rientro a Milano e tra i due ci sarà un nuovo durissimo e acceso scontro.

La donna non si farà scrupoli a incastrarlo, dicendogli di essere disposta lei stessa a chiamare i carabinieri per auto-denunciarsi per la sua relazione extra-coniugale con Vittorio Conti.

Successivamente Tancredi avrà modo di parlare con la cugina Marta di quello che è successo con sua moglie, rivelandole la verità sullo scontro acceso che hanno avuto.

Marta, invece, si ritroverà a prendere una decisione importante sul suo futuro e alla fine deciderà di restare a Milano e di evitare così un nuovo trasferimento in America.

I dubbi di Marta Guarnieri nelle puntate precedenti della soap opera

Nelle puntate precedenti della soap opera, l'ex compagna di Vittorio Conti aveva espresso il suo desiderio di trasferirsi al più presto negli Stati Uniti d'America, perché non voleva parlare con suo padre di quello che le era successo in questi anni.

In particolar modo, la donna non trovava il coraggio di confessargli di aver avuto una storia d'amore con un altro uomo in America, nonostante il matrimonio con Vittorio che non è mai stato annullato definitivamente. Alla fine, però, complice anche l'intervento di sua zia Adelaide, Marta si ritroverà a cambiare idea.