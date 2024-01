Nelle puntate de La Promessa in programma dall'8 al 12 gennaio in prima visione su Canale 5, Curro tenterà di aggredire Simona quando le farà una rivelazione sulle sue origini. Salvador intanto farà ritorno alla tenuta dopo che era stato dichiarato per morto in guerra.

Curro ha una discussione con Simona

Salvador farà ritorno alla tenuta della famiglia Lujan in cagionevoli condizioni di salute: è infatti rimasto cieco da un occhio e ha perso moltissimi chili dopo essere stato dato per morto nella guerra del Rift. Il ritorno dell'uomo desterà la gioia da parte di tutto lo staff della tenuta eccetto Maria, che accuserà dei sensi di colpa nei suoi confronti.

La domestica infatti non saprà più se è ancora innamorata del fidanzato, dopo il recente avvicinamento con Lope.

Curro, nel frattempo, avrà una brutta discussione con Simona quando lei gli rivelerà che sua madre biologica potrebbe essere Dolores, una domestica che aveva lavorato in passato alla tenuta. Una rivelazione che susciterà le ire di Curro, il quale tenterà di aggredire la donna.

Salvador soffre ripensando ai caduti in guerra

Nel frattempo Lorenzo e Elisa continueranno con il proprio piano per far impazzire Cruz: quest'ultima apparirà sempre più provata.

Salvador, invece, cercherà di riprendere in mano la sua vita alla tenuta, ma soffrirà tantissimo ricordando i commilitoni caduti in battaglia e che aveva conosciuto in guerra.

Catalina, invece, farà pressioni su Alonso affinché le conceda la gestione dei lavori di ristrutturazione della tenuta se non vuole che abbandoni la cittadina. Il marchese a questo punto accetterà la decisione di sua figlia a differenza di Manuel, il quale non vorrà che se ne vada. Una clima pesante in famiglia che non farà altro che peggiorare il malumore del marchesino, già provato dall'allontanamento di Jana.

Una ricostruzione su Curro: non è il figlio di Eugenia né di Lorenzo

Curro ha recentemente scoperto di non essere il figlio biologico di Lorenzo. Difatti, il capitano de La Mata lo ha informato che è il frutto di una relazione extra clandestina di Eugenia e di un altro uomo. Questa versione però non ha convinto Curro e Jana, i quali hanno fatto delle ulteriori indagini.

In breve tempo, i due hanno scoperto che la gravidanza di Eugenia aveva avuto tanti punti oscuri. Per questo motivo, Curro si è recato in sanatorio dove la sorella di Cruz, in piena crisi isterica, gli ha svelato che il defunto barone aveva esaudito il suo sogno di maternità sottraendo un bambino a una domestica che era appena diventata madre alla tenuta.