Negli episodi de Il Paradiso delle Signore in onda dal 22 al 26 gennaio, Umberto deciderà di ricattare Matteo pur di averlo come suo alleato. Portelli confesserà invece a Concetta di provare dei forti sentimenti per Maria, il tutto mentre Alfredo sarà irritato dalla proposta fatta da Leonardo ad Irene di restare oltre l'orario di lavoro per parlare di Mary Quant.

Rosa pronta al suo primo giorno di lavoro

Rosa sarà pronta al suo primo giorno di lavoro in sartoria. Gli altri dipendenti invece saranno impegnati nei preparativi per l'arrivo di Mary Quant.

Intanto Concetta proverà a capirci qualcosa in merito al rapporto tra Maria e Matteo e comprenderà che ci sono delle imperfezioni nelle versioni dei fatti fornite dai due.

Nel frattempo Guarnieri proverà ad allontanare Portelli da Barbieri, l'opportunità giusta si presenterà quando il suo investigatore gli consegnerà un fascicolo. A quel punto il commendatore avanzerà un'offerta di lavoro a Matteo. Quest'ultimo lo racconterà al fratellastro e tra i due si creerà un clima di tensione. La giovane Puglisi invece sarà colta da un attacco d'ansia e svelerà alla madre ciò che prova per Matteo.

Silvana si rivolge a Marcello perché vede Matteo in difficoltà

Armando consiglierà ad un furente Marcello di lasciare libero Matteo di decidere cosa fare di fronte al lavoro propostogli da Guarnieri.

Intanto Portelli si recherà a sorpresa nell'abitazione di Maria e confesserà a Concetta i suoi sentimenti per la figlia. A questo punto Puglisi senior deciderà di confrontarsi con Silvana sul rapporto dei ragazzi. Quest'ultima, notando il figlio in difficoltà, si rivolgerà a Barbieri. In sartoria intanto si verificheranno dei contrattempi per la sfilata in minigonna, tutto si risolverà grazie a Rosa che farà un figurone riuscendo a stupire persino Marcello.

Nel frattempo Marta sarà in ansia per Cinzia e Tancredi interverrà per darle una mano. In tutto questo Leonardo inviterà Irene a rimanere oltre l'orario di lavoro per discutere dell'arrivo della stilista inglese Mary Quant con Alfredo ad apparire parecchio irritato dalla cosa. In seguito Cipriani rinuncerà ad un impegno per restare con Perico, mentre Salvatore ideerà una serata a tema minigonna in Caffetteria.

Umberto infine si mostrerà disposto a tutto pur di avere Matteo come alleato, tanto che arriverà a ricattarlo.

Nelle precedenti puntate: Delia ha un incidente sul posto di lavoro

Nelle puntate andate in onda la settimana scorsa, abbiamo assistito alla delusione di Elvira di fronte alla richiesta avanzata nei suoi riguardi di assumere un vestiario adeguato in vista dell'incontro con le suocere.

Adelaide invece ha lasciato Milano per raggiungere la figlia in Svizzera causando grande sofferenza in Marcello, il tutto mentre Tancredi e Vittorio hanno deciso di confrontarsi un'ultima volta. Delia infine è stata protagonista di un incidente sul luogo di lavoro con Conti ad incaricare Irene di trovare una sostituta.