Nelle nuove puntate de La Promessa in programma dall'8 al 12 gennaio 2024 su Canale 5 scopriamo che Simona svela a Curro la verità sulle sue reali origini: è figlio di Dolores, ex cameriera della villa e non di Eugenia, come ha sempre creduto. La reazione sarà di rabbia, tanto da aggredire la povera Simona e rinnegare le sue origini non nobili.

Intanto Cruz fa preoccupare tutti rinchiudendosi nelle sue stanze, scossa per quanto successo con la Baronessa Elisa, che ha tentato di far fuori con l'aiuto di Petra, ma invano.

Maria, invece, rivede Salvador che torna dal fronte molto magro e cieco da un occhio.

Stranamente non sembra esserne felice.

La Promessa: la verità sulle origini di Curro

Tempo di segreti svelati nella soap La Promessa. Simona, che da tempo si comporta in modo strano anche con Candela, si fa coraggio e rivela a Curro una verità sconcertante: la sua vera madre è Dolores e non Eugenia.

Sentendo le inaspettate parole di Simona, Curro ha una violenta discussione con lei e la aggredisce, furioso per la scoperta: non accetterà mai di essere figlio di un'umile domestica e così rinnega le sue origini, facendo soffrire molto Jana.

Ritroviamo poi Catalina, decisa a lasciare la villa se non ne otterrà la gestione. Se Alonso accetta la sua scelta, Manuel fa di tutto per farle cambiare idea.

A proposito del marchesino, è evidente che soffra per la distanza da Jana, cosa che notano sia Blanca che Romulo.

Il ritorno di Salvador e lo strano comportamento di Cruz

Salvador è vivo ed è tornato dal fronte. Magro e cieco da un occhio, fatica a inserirsi nuovamente nelle dinamiche della villa. A lasciarlo perplesso è l'atteggiamento di Maria, che non sembra così felice di rivederlo.

Inoltre, è evidente la sofferenza per gli amici caduti in battaglia.

Cruz è provata per tutto quello che è successo con la baronessa Elisa e si sente tradita, oltre che sconfitta. Due stati d'animo per lei insopportabili, tanto da rinchiudersi nella sua stanza facendo preoccupare tutti gli abitanti de La Promessa.

Perché Curro rinnega le sue vere origini

Curro è sempre stato convinto di essere figlio di Eugenia, la sorella di Cruz. La donna, malata di nervi, è da tempo ricoverata in una clinica. La presenza di Curro sembrava darle sollievo, anche se consapevole di avergli mentito. In realtà, la sua vera madre è Dolores, la stessa di Jana. Il fatto che Curro non lo accetti è legato al fatto che perderebbe tutti i privilegi ottenuti sino a ora. Ed è proprio questo motivo che fa soffrire così tanto Jana, con valori e priorità decisamente opposti a quelli del fratello. Sarà interessante vedere come gestirà questa novità Cruz, già provata di suo per la faccenda legata a Elisa.