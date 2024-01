Prossimamente il personaggio di Salvador farà inaspettatamente ritorno a La Promessa lasciando tutti senza parole dato il ragazzo era stato dato per morto in guerra. Il fidanzato di Maria invece è vivo e vegeto anche se tornerà del tutto cambiato nel fisico e nella mente e soprattutto cieco da un occhio.

Colpo di scena a La Promessa: Salvador è vivo

Grandi colpi di scena attendono i fan della soap opera La Promessa che, a breve, assisteranno al ritorno di Salvador. Il ragazzo non è morto in guerra come inizialmente si era pensato, è vivo e ricomparirà alla tenuta tra lo stupore di tutti, in primis della fidanzata Maria.

Quest'ultima era caduta nella più cupa disperazione quando aveva ricevuto la notizia della morte del fidanzato. Ci aveva messo un bel po' a riprendersi ma alla fine c'è l'aveva fatta grazie all'aiuto di Lope. Ironia della sorte, proprio mentre tra Maria e Lope il rapporto si sta facendo più intenso, Salvador ritornerà vivo e vegeto. Il ragazzo sarà irriconoscibile non solo a livello fisico, ma anche nel carattere. Evidentemente la prigionia e i traumi vissuti in guerra gli hanno lasciato cicatrici indelebili anche nell'animo.

Salvador torna totalmente cambiato e cieco da un occhio

Appena farà ritorno a La Promessa, Salvador si mostrerà molto freddo con Maria. Farà la stessa cosa con Lope, sospettando che l'amico gli abbia soffiato la fidanzata mentre lui era in guerra.

La cosa che non sfuggirà appena lo si vedrà tornare alla tenuta, sarà la vistosa benda sull'occhio. Salvador ha perso la vista da un occhio, è molto dimagrito e provato, sarà Romulo a dargli una mano chiedendo al marchese De Lujgan di farlo tornare al lavoro.

Il ritorno di Salvador creerà molta confusione in Maria che non saprà più se è ancora innamorata del ragazzo sentendosi comunque in colpa per i sentimenti sempre più forti che prova per Lope.

Curiosità: l'attore di Salvador ha perso 12 chili per interpretare il personaggio ne La Promessa

Mario Garcia, l'attore che presta il volto a Salvador in La Promessa, ha confessato sui social di essersi sottoposto ad un regime alimentare particolare per interpretare la nuova versione del suo personaggio. L'attore infatti, è riuscito a perdere ben 12 chili in solo un mese e mezzo.

Lo ha fatto per rendere credibile il cambiamento di Salvador che, come ben sanno i telespettatori, è un reduce di guerra laddove ha subito torture e soprusi.

Mario Garcia su Instagram ha infatti dichiarato: "Mi piace incarnare un personaggio fino in fondo. Volevo riflettere la crudeltà, l’ingiustizia e l’aspetto straziante della guerra". Il risultato del suo lavoro a breve sarà sotto gli occhi anche dei telespettatori di Canale 5.